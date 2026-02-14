Thần sắc của Ngọc Hoàng Quốc Khánh khi tái xuất

Vào đầu tháng 1 vừa qua, thông tin liên quan tới sức khỏe của nghệ sĩ Quốc Khánh đã nhận sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên NS Quang Thắng sau đó lên tiếng khẳng định sức khỏe của "Ngọc hoàng" Quốc Khánh vẫn ổn định.

Mới đây, một đoạn clip có sự xuất hiện của NSND Quốc Khánh được cư dân mạng quan tâm. Nghệ sĩ xuất hiện trong series phim ngắn Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế?. Có thể thấy "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh vẫn tham gia ghi hình và góp mặt trong dự án nghệ thuật. Đặc biệt trong series này, nghệ sĩ vẫn đảm nhận vai Ngọc Hoàng. Khán giả còn dành lời khen ngợi cho lối diễn xuất chân thật của nghệ sĩ Quốc Khánh. Về thần sắc, gương mặt của nghệ sĩ Quốc Khánh hằn lên nhiều nét của thời gian, trông khá mệt mỏi nhưng vẫn thể hiện tròn vai của mình.

Trước đó, khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh Ngọc Hoàng của nghệ sĩ trong chương trình Táo Quân phát sóng trên VTV suốt nhiều năm qua. Vai diễn này đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ sĩ.

NS Quốc Khánh trở lại trong một series phim ngắn. Nguồn: Welax

Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? được xây dựng dưới dạng series 20 tập phim ngắn, mỗi tập dài khoảng 3-5 phút, phát hành định kỳ từ ngày 10/2 trên hệ thống các kênh thuộc VCCorp, đối tác VTV và các nền tảng mạng xã hội liên quan. Cứ mỗi 3-5 tập là một câu chuyện độc lập, xoay quanh những vấn đề xã hội nổi bật, phản ánh bức tranh đời sống Việt Nam trong thời đại số bằng góc nhìn hài hước.

Sự trở lại của Quốc Khánh nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả khi vẫn giữ nguyên phong độ diễn xuất đặc trưng sau nhiều năm làm nghề. Nguồn: Welax

Sau nhiều năm sinh sống trong căn nhà vỏn vẹn 10m² do cha mẹ để lại trên phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), NS Quốc Khánh đã chuyển về khu vực Gia Lâm và ở cùng một người em thân thiết.

Tại nơi ở mới, cuộc sống của nghệ sĩ được cho là thoải mái và thuận tiện hơn. NS Quốc Khánh có người hỗ trợ việc nấu nướng, dọn dẹp, giúp sinh hoạt hằng ngày nhẹ nhàng hơn trước. Nhờ không gian ngoại thành thoáng đãng, yên tĩnh, sức khỏe và tinh thần của “Ngọc Hoàng” cũng cải thiện đáng kể. Trong khi đó, căn nhà cũ ở trung tâm thành phố hiện được nghệ sĩ giao lại cho chị ruột trông nom và chăm sóc.

Vào tháng 1 vừa qua, thông tin liên quan tới sức khỏe của NS Quốc Khánh được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ đều làm cán bộ công chức. Sau khi học hết lớp 10, ông thi đỗ vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, theo học từ năm 1978 đến 1982.

Cùng khóa với ông là nhiều nghệ sĩ sau này thành danh như Trung Anh, Trọng Trinh, Lan Hương, Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Tốt nghiệp xong, Quốc Khánh ở lại công tác tại nhà hát cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Xuất thân là diễn viên chính kịch, ông còn ghi dấu ấn ở mảng hài qua các tiểu phẩm của chương trình Gặp nhau cuối tuần, tung hứng ăn ý cùng Công Lý, Quang Thắng, Phạm Bằng, Vân Dung… Đặc biệt, từ chương trình Táo Quân, tên tuổi ông gắn liền với danh xưng “Ngọc Hoàng” - vai diễn được ông đảm nhiệm suốt hơn 20 năm và trở thành hình ảnh biểu tượng mỗi dịp cuối năm.

Nghệ sĩ có hơn 20 năm đóng vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân. Ảnh: VTV