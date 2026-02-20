Đi chợ những ngày đầu tiên của năm: Không thiếu thứ gì, bún - phở - rau xanh đắt hàng

Sau ngày mùng 1,2 nghỉ ngơi, sáng mùng 3 Tết, một số khu chợ lớn tại Hà Nội đã mở hàng trở lại. Không còn cảnh chen chân như 29 Tết, không khí mua bán thong dong vừa đủ để người dân cảm nhận nhịp sống đặc biệt của những ngày Tết.

Theo ghi nhận tại một số chợ lớn như chợ Hôm, chợ Hàng Bè, chợ Thanh Hà và chợ Châu Long, nguồn hàng đã khá đầy đủ: từ thịt tươi sống, hải sản, rau củ quả đến đồ khô, đồ ăn sẵn và hoa tươi.

Rau xanh tươi rói, bún phở đắt khách

Các quầy rau quả và hàng bán bún, phở là nơi đông khách nhất trong buổi sáng mùng 2. Nhiều gia đình bắt đầu "đổi vị" sau những bữa cỗ nhiều đạm bằng các món thanh nhẹ như canh rau, lẩu hoặc bún phở.

Rau xanh được đánh giá tươi mới, không phải hàng tồn trước Tết. Dễ nhận thấy nhất là các mớ cải còn nguyên hoa, xanh mướt và cứng cáp. Theo tiểu thương, hoa cải là loại rất nhanh héo, chỉ vài tiếng sau khi cắt đã rũ xuống, nên nhìn hoa còn tươi có thể biết rau vừa được thu hoạch trong ngày.

Bún, phở bán khá chạy, giá phổ biến khoảng 20.000 đồng/kg. Một số người mua 2–3 kg để dùng dần trong ngày. "Đầu năm ai cũng muốn ăn bát bún, bát phở cho nhẹ bụng", một người bán chia sẻ.

Hàng ăn sẵn, hải sản, hoa tươi đã mở bán

Tại Chợ Hàng Bè, một số quầy đồ ăn chế biến sẵn quen thuộc như Huyền, Tố Lan đã mở cửa từ sáng. Các món cá kho, thịt kho, gà luộc… được bày bán trở lại phục vụ những gia đình ngại nấu nướng trong ngày đầu năm.

Ở Chợ Thanh Hà, hải sản tươi sống như tôm sú, cua bể đã có mặt đầy đủ. Lượng khách chưa quá đông, chủ yếu là người dân quanh khu vực.

Trong khi đó, Chợ Hôm ghi nhận các sạp hoa tươi và hoa quả nhập khẩu đã hoạt động bình thường. Nhiều người tranh thủ mua thêm hoa thay bình đã tàn sau giao thừa, hoặc sắm trái cây đẹp để đi lễ.

Giá cả ổn định, tiểu thương "giữ lộc"

Điểm đáng chú ý là hầu hết giá cả không có biến động so với những ngày cận Tết. Còn nếu so với ngày thường trong năm thì giá tăng khoảng 15% - 20%. Các tiểu thương cho biết đầu năm không muốn tăng giá quá cao để việc mua bán diễn ra thuận lợi, "giữ lộc" cho cả người bán lẫn người mua.

Sang đến mùng 3, một số chợ dân sinh nhỏ trong các khu dân cư cũng bắt đầu có lác đác người bán. Lượng khách chưa nhiều nhưng đã có nhịp mua sắm nhẹ nhàng.

Không còn không khí gấp gáp của những ngày 29, 30 Tết, chợ sáng mùng 2 – mùng 3 mang sắc thái khác: thong thả, đủ đầy và bình ổn. Đó cũng là tín hiệu cho thấy sinh hoạt thường nhật đang dần trở lại, sau những ngày sum vầy bên mâm cỗ đầu xuân.



