Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua hài đất Bắc đi cả thế giới, tuyên bố: "Chưa bầu show nào mời tôi bị lỗ"

20-02-2026 - 09:50 AM | Lifestyle

"Tôi cũng chưa bị ai quỵt tiền bao giờ", Xuân Hinh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình. Ông nói: "Tới năm nay là tôi làm nghề được 50 năm và nổi tiếng cũng vài chục năm rồi. Tôi thì vẫn thích mọi thứ bình thường, không thích sốc. Mọi thứ với tôi vẫn đều đều, làm ăn bình thường.

Vua hài đất Bắc đi cả thế giới, tuyên bố: "Chưa bầu show nào mời tôi bị lỗ"- Ảnh 1.

Xuân Hinh

Để tôi nhận lời bất cứ dự án nào, kể cả phim hay kịch, hài, MV thì kịch bản phải là yếu tố đầu tiên. Dù kịch bản chưa hoàn chỉnh, nhưng phải có nội dung tốt, tác phẩm đó phải có tác động tới xã hội.

Từ trước đến nay tôi đi diễn khắp nơi, đi khắp thế giới diễn rồi. Chắc chỉ còn mấy nước đạo Hồi là tôi chưa đi thôi, còn các nước khác tôi đều tới hết. Chưa bao giờ tôi diễn ở đâu lại thất bại, chưa bầu show nào mời tôi xong bị lỗ. Tôi cũng chưa bị ai quỵt tiền bao giờ.

Vì vậy, đi với tôi là bầu show và đồng nghiệp rất an tâm, không lo bị bể show. Nguyên tắc của tôi khi nhận show là phải nhìn xem người bầu show đó có tử tế, có đạo đức hay không, phải làm ăn đến nơi đến chốn, thì tôi mới hợp tác, không thì thôi.

Tôi từng này tuổi rồi, làm không cẩn thận các cháu lại bảo cụ cứ ra tranh ăn với các cháu. Điều đó không hay".

Vua hài đất Bắc đi cả thế giới, tuyên bố: "Chưa bầu show nào mời tôi bị lỗ"- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc", một tượng đài của nghệ thuật chèo và hề chèo truyền thống. Xuất thân từ vùng quê Bắc Ninh, ông mang trong mình cái chất dân dã, hóm hỉnh nhưng cũng đầy sâu sắc của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Lối diễn xuất của Xuân Hinh là sự kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật hát chèo điêu luyện, khả năng ứng biến linh hoạt và cái duyên ngầm không lẫn vào đâu được. Ông không chỉ dừng lại ở việc gây cười đơn thuần mà thường lồng ghép vào các tiểu phẩm những bài học nhân sinh, phản ánh chân thực đời sống sinh hoạt và tâm lý của người lao động.

Dù đạt được thành công vang dội và sở hữu mức cát-xê thuộc hàng cao nhất làng hài, Xuân Hinh vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi với công chúng. Nhiều khán giả trân trọng ông bởi sự tận tâm trong việc giữ gìn các làn điệu cổ như hát văn, quan họ trước làn sóng văn hóa hiện đại.

Sau nhiều thập kỷ cống hiến, Xuân Hinh hiện đã lui về nghỉ hưu ,nhưng sức ảnh hưởng và những tác phẩm của ông vẫn là một phần ký ức khó quên của nhiều thế hệ. Sự nghiệp của ông là minh chứng cho việc nghệ thuật truyền thống vẫn có thể sống khỏe nếu người nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh áy náy: Hôm nay, tôi mặc thế này hơi mất lịch sự

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Vua hài đất Bắc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tết nhà là vô giá!

Tết nhà là vô giá! Nổi bật

Cảnh tượng ngay lúc này tại khu đất giữa trung tâm TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình

Cảnh tượng ngay lúc này tại khu đất giữa trung tâm TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình Nổi bật

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể

09:32 , 20/02/2026
Mỹ nhân đổi đời trên sóng đài quốc gia: Visual đẹp đến mức xuất hiện 20 giây tăng 70 nghìn người theo dõi

Mỹ nhân đổi đời trên sóng đài quốc gia: Visual đẹp đến mức xuất hiện 20 giây tăng 70 nghìn người theo dõi

09:22 , 20/02/2026
Người Việt sẵn sàng chi mạnh tay cho 1 hoạt động đầu năm: 3 ngày Tết đã vượt mức 180 tỷ đồng

Người Việt sẵn sàng chi mạnh tay cho 1 hoạt động đầu năm: 3 ngày Tết đã vượt mức 180 tỷ đồng

09:15 , 20/02/2026
Lý do nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối

Lý do nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối

08:55 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên