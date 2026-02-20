Vua hài đất Bắc đi cả thế giới, tuyên bố: "Chưa bầu show nào mời tôi bị lỗ"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình. Ông nói: "Tới năm nay là tôi làm nghề được 50 năm và nổi tiếng cũng vài chục năm rồi. Tôi thì vẫn thích mọi thứ bình thường, không thích sốc. Mọi thứ với tôi vẫn đều đều, làm ăn bình thường.

Xuân Hinh

Để tôi nhận lời bất cứ dự án nào, kể cả phim hay kịch, hài, MV thì kịch bản phải là yếu tố đầu tiên. Dù kịch bản chưa hoàn chỉnh, nhưng phải có nội dung tốt, tác phẩm đó phải có tác động tới xã hội.

Từ trước đến nay tôi đi diễn khắp nơi, đi khắp thế giới diễn rồi. Chắc chỉ còn mấy nước đạo Hồi là tôi chưa đi thôi, còn các nước khác tôi đều tới hết. Chưa bao giờ tôi diễn ở đâu lại thất bại, chưa bầu show nào mời tôi xong bị lỗ. Tôi cũng chưa bị ai quỵt tiền bao giờ.

Vì vậy, đi với tôi là bầu show và đồng nghiệp rất an tâm, không lo bị bể show. Nguyên tắc của tôi khi nhận show là phải nhìn xem người bầu show đó có tử tế, có đạo đức hay không, phải làm ăn đến nơi đến chốn, thì tôi mới hợp tác, không thì thôi.

Tôi từng này tuổi rồi, làm không cẩn thận các cháu lại bảo cụ cứ ra tranh ăn với các cháu. Điều đó không hay".

Nghệ sĩ Xuân Hinh được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc", một tượng đài của nghệ thuật chèo và hề chèo truyền thống. Xuất thân từ vùng quê Bắc Ninh, ông mang trong mình cái chất dân dã, hóm hỉnh nhưng cũng đầy sâu sắc của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Lối diễn xuất của Xuân Hinh là sự kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật hát chèo điêu luyện, khả năng ứng biến linh hoạt và cái duyên ngầm không lẫn vào đâu được. Ông không chỉ dừng lại ở việc gây cười đơn thuần mà thường lồng ghép vào các tiểu phẩm những bài học nhân sinh, phản ánh chân thực đời sống sinh hoạt và tâm lý của người lao động.

Dù đạt được thành công vang dội và sở hữu mức cát-xê thuộc hàng cao nhất làng hài, Xuân Hinh vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi với công chúng. Nhiều khán giả trân trọng ông bởi sự tận tâm trong việc giữ gìn các làn điệu cổ như hát văn, quan họ trước làn sóng văn hóa hiện đại.

Sau nhiều thập kỷ cống hiến, Xuân Hinh hiện đã lui về nghỉ hưu ,nhưng sức ảnh hưởng và những tác phẩm của ông vẫn là một phần ký ức khó quên của nhiều thế hệ. Sự nghiệp của ông là minh chứng cho việc nghệ thuật truyền thống vẫn có thể sống khỏe nếu người nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm.