Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua hài đất Bắc vào miền Nam đeo kim cương nặng trịch, đàn em xin xưng hô thân mật

15-02-2026 - 19:45 PM | Lifestyle

"Chưa kể là bây giờ bố Xuân Hinh còn đang đeo kim cương nặng tay lắm" – MC Nguyên Khang nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh.

Mở màn chương trình, MC Nguyên Khang hỏi Xuân Hinh: "Cháu xin chào chú! Nhưng cháu không biết chú muốn cháu gọi chú là chú hay xưng bố con cho thân mật?".

Vua hài đất Bắc vào miền Nam đeo kim cương nặng trịch, đàn em xin gọi bố con - Ảnh 1.

Xuân Hinh

Xuân Hinh đáp: "Gọi tôi là anh đi cho trẻ, gọi chú cháu với bố con nghe như kiểu tôi sắp đi đến nơi rồi".

Nguyên Khang nói: "Nhưng nếu xưng anh em người ta sẽ không nói bố Xuân Hinh mà nói tôi. Họ nói tôi không biết xưng hô phải phép với bố Xuân Hinh. Vậy nên tôi xin phép xưng bố con với bố Xuân Hinh cho phải phép".

Tiếp đó, nam MC tiết lộ: "Bố Xuân Hinh vào miền Nam mang theo 5 bộ đồ để mặc ở 5 dịp khác nhau, không mặc trùng lại bộ nào. Con từng nghe người ta nói bố Xuân Hinh chịu chơi lắm, giờ mới được chứng kiến và tin là thật.

Chưa kể là bây giờ bố Xuân Hinh còn đang đeo kim cương nặng tay lắm".

Vua hài đất Bắc vào miền Nam đeo kim cương nặng trịch, đàn em xin gọi bố con - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vội thanh minh: "Thực ra bây giờ tôi có tuổi rồi, cứ chạy theo các cháu trẻ thì cũng mệt, nhìn hốc hác cả vào nên phải mông má, tút tát bằng quần áo, trang sức, make up các kiểu để nhìn cho đỡ già".

MC Nguyên Khang nhận định: "Năm vừa rồi là năm của bố Xuân Hinh, một năm quá rực rỡ. Còn ai qua được bố nữa? Bố đóng MV Bắc Bling quá thành công!".

Được biết, nghệ sĩ Xuân Hinh đang có nhiều hoạt động tại miền Nam. Anh tham gia concert của ca sĩ Hòa Minzy, ra mắt phim Mùi phở kèm theo nhiều hoạt động khác.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" nhờ lối diễn xuất đa tài, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hài kịch hiện đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, quan họ.

Với cái duyên ngầm đặc trưng và khả năng biến hóa linh hoạt, ông đã tạo nên những vai diễn kinh điển, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả qua các mùa băng đĩa Tết. Không chỉ mang lại tiếng cười trào phúng, sâu sắc, Xuân Hinh còn là người có công lớn trong việc giữ gìn và truyền bá văn hóa dân gian Việt Nam. Dù trên sân khấu hay ngoài đời, ông luôn giữ được vẻ bình dị, dí dỏm, xứng đáng là một tượng đài nghệ thuật lớn trong lòng công chúng.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khác biệt giữa “người mua vàng” và “người thực sự có vàng”

Khác biệt giữa “người mua vàng” và “người thực sự có vàng” Nổi bật

Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này

Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này Nổi bật

Sắc vóc 3 mỹ nhân đảm nhận vai nữ chính trong cuộc đua phim Tết 2026

Sắc vóc 3 mỹ nhân đảm nhận vai nữ chính trong cuộc đua phim Tết 2026

19:38 , 15/02/2026
Cuộc sống của "mỹ nhân hot nhất phố đi bộ" không như lời đồn sau khi bỏ chồng đại gia

Cuộc sống của "mỹ nhân hot nhất phố đi bộ" không như lời đồn sau khi bỏ chồng đại gia

19:35 , 15/02/2026
Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trắng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trắng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz

19:16 , 15/02/2026
Sáng làm ngân hàng, tối bán khoai vỉa hè: Chàng trai 26 tuổi sống cùng lúc 2 cuộc đời ở Hà Nội

Sáng làm ngân hàng, tối bán khoai vỉa hè: Chàng trai 26 tuổi sống cùng lúc 2 cuộc đời ở Hà Nội

19:12 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên