Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trắng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz

15-02-2026 - 19:16 PM | Lifestyle

Nhan sắc của mỹ nhân này trong bộ ảnh mới thực sự là quá đỉnh.

Những hình ảnh hậu trường mới nhất của Châu Dã khi thực hiện bộ ảnh quảng bá cho phim Xin Chào 1983 đang khiến các fan phát sốt vì quá đẹp. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Châu Dã diện trang phục đậm chất thập niên 80 với gam màu tinh tế, kiểu dáng cổ điển. Nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào tựa nàng thơ.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 1.

Châu Dã gây ấn tượng mạnh cho khán giả với tạo hình mỹ nhân thập niên 80.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 2.

Cô toát lên vẻ đẹp mang đậm hơi thở cổ điển, khiến khán giả ngắm mà thấy dễ chịu vô cùng.

Ngắm nhìn Châu Dã hóa nàng thơ thập niên 80, khán giả như thấy vẻ đẹp của cả đất trời, biển xanh mây trắng nắng vàng hội tụ cả trong mắt, cảm giác dễ chịu và thanh mát khiến lòng không khỏi rung động, xao xuyến. Một lần nữa, chúng ta thấy được vì sao cô nàng sinh năm 1998 được đánh giá là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của thế hệ diễn viên trẻ màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 3.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 4.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 5.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 6.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 7.

Nói thêm về Xin Chào 1983, đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay của tác giả Bảo Trang Thành. Trong phim, Châu Dã đảm nhận vai nữ chính Hạ Hiểu Lan, một nữ quản lý cấp cao sống ở thời hiện đại. Ở tuổi 36, Hạ Hiểu Lan rơi vào biến cố lớn khi bị dồn vào bước đường cùng và trở thành "vật tế" của chính công ty mình.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 8.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 9.

Châu Dã và Trạch Tiêu Văn nên duyên trong bộ phim Xin Chào 1983.

Ngắm mỹ nhân này như thấy cả biển xanh mây trăng nắng vàng: Hội tụ vẻ đẹp đất trời, đỉnh cao nhan sắc showbiz - Ảnh 10.

Đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn cực kỳ đáng mong chờ của mỹ nhân sinh năm 1998.

Giữa thời khắc tuyệt vọng nhất, cô bất ngờ xuyên không về thập niên 80, sống trong cơ thể một cô gái thôn quê 18 tuổi. Mang theo kiến thức và kinh nghiệm từ tương lai, Hạ Hiểu Lan từng bước thay đổi số phận, vươn lên mạnh mẽ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại đây, cô gặp gỡ và nảy sinh chuyện tình đẹp với Châu Thành do Trạch Tiêu Văn thể hiện.

Với đề tài kết hợp yếu tố khởi nghiệp và tình yêu, cùng với đó là màn hợp tác đầy hứa hẹn giữa Châu Dã cùng Trạch Tiêu Văn, Xin Chào 1983 được kỳ vọng sẽ mang đến câu chuyện đầy cảm hứng cho công chúng.

Netizen bình luận về tạo hình thập niên 80 của Châu Dã:

- Con bé nó đẹp mà nó cũng hợp cái vibe Hồng Kông này.

- Hoá thân thành Hiểu Lan không khác gì cô gái thời ấy.

- Đẹp đôi quá, style ông bà anh.

- Tuyệt vời.

Theo Thu Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khác biệt giữa “người mua vàng” và “người thực sự có vàng”

Khác biệt giữa “người mua vàng” và “người thực sự có vàng” Nổi bật

Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này

Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này Nổi bật

Sáng làm ngân hàng, tối bán khoai vỉa hè: Chàng trai 26 tuổi sống cùng lúc 2 cuộc đời ở Hà Nội

Sáng làm ngân hàng, tối bán khoai vỉa hè: Chàng trai 26 tuổi sống cùng lúc 2 cuộc đời ở Hà Nội

19:12 , 15/02/2026
Bán được 3 vé, một bộ phim Việt rời rạp đúng mùng 1 Tết

Bán được 3 vé, một bộ phim Việt rời rạp đúng mùng 1 Tết

19:07 , 15/02/2026
Tin vui ngày 28 Tết: Cặp ca sĩ - quản lý quán cafe bất ngờ tung ảnh cưới, hé lộ luôn ngày lên xe hoa

Tin vui ngày 28 Tết: Cặp ca sĩ - quản lý quán cafe bất ngờ tung ảnh cưới, hé lộ luôn ngày lên xe hoa

18:40 , 15/02/2026
Tết bố mẹ tranh thủ đưa con đi 4 địa diểm sau: Không chỉ chơi vui mà còn mở mang đầu óc!

Tết bố mẹ tranh thủ đưa con đi 4 địa diểm sau: Không chỉ chơi vui mà còn mở mang đầu óc!

18:35 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên