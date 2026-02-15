Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui ngày 28 Tết: Cặp ca sĩ - quản lý quán cafe bất ngờ tung ảnh cưới, hé lộ luôn ngày lên xe hoa

15-02-2026 - 18:40 PM | Lifestyle

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi này sắp chính thức về chung một nhà vào đầu tháng 3.

Ngày 15/2, tờ KoreaBoo đưa tin Jenny (cựu thành viên nhóm DIA) bất ngờ tung bộ ảnh cưới lung linh, báo tin vui sắp kết hôn với người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhắn nhủ ngọt ngào đến hôn phu: "Vậy là đã 6 năm 5 tháng trôi qua kể từ ngày chúng mình gặp nhau. Và vào đầu tháng 3 năm nay, em sẽ trở thành cô dâu của anh".

Ngay lập tức, ảnh cưới của Jenny nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng. Cô công khai diện mạo xinh đẹp khi trở thành cô dâu khi diện các mẫu váy cưới được thiết kế vô cùng tinh tế và thanh lịch. Qua bộ ảnh cưới này, danh tính chú rể điển trai của nữ ca sĩ cũng được hé lộ.

Jenny trong bộ váy cưới trắng nền nã, thanh lịch. Ảnh: Instagram.

Bộ ảnh cưới full HD lãng mạn này được xem là lời xác nhận trọn vẹn nhất cho cột mốc mới trong cuộc sống của nữ idol xứ Hàn. Ảnh: Instagram.

Theo tờ KoreaBoo, nửa kia của Jenny là Kim Kyu Wan. Anh hiện là quản lý chi nhánh của 1 quán cafe nổi tiếng ở Seoul (Hàn Quốc). Đồng thời, Kim Kyu Wan cũng làm người mẫu thời trang nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo. Jenny và Kim Kyu Wan có khoảng thời gian yêu đương kín đáo gần 7 năm trước khi quyết định về chung nhà. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7/3. Địa điểm tổ chức chưa được cả hai hé lộ.

Bên dưới bài thông báo kết hôn, cư dân mạng lẫn bạn bè thân thiết thi nhau gửi lời chúc mừng đến Jenny và Kim Kyu Wan. Cả hai được khen xứng đôi vừa lứa.

Hôn phu của Jenny là Kim Kyu Wan - quản lý chi nhánh của 1 quán cafe, người mẫu. Ảnh: Instagram.

Jenny tên thật Lee So Yul, debut trong nhóm nhạc DIA vào 2015. Đến năm 2019, cô phải rời nhóm vì lý do sức khỏe. Jenny được chẩn đoán mắc chứng nhuyễn xương (osteomalacia) và được các bác sĩ khuyên nên ngừng các hoạt động biểu diễn có cường độ vận động cao. Sau khi chấm dứt sự nghiệp làm idol, cô vẫn tích cực hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên và influencer trên mạng xã hội.

Nguồn: KoreaBoo

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

