Bộ ba trăm triệu view tái hợp trong "Mùi Phở" của Minh Beta

Ra mắt dịp Tết 2026, phim điện ảnh "Mùi Phở" của đạo diễn Minh Beta đang nhận được sự yêu thích, đón chờ của khán giả.

Tác phẩm lấy bối cảnh chính tại phố cổ Hà Nội, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông Mùi và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt.

Ekip làm phim Mùi Phở.

Những thước phim về dòng người hối hả, cảnh buôn may bán đắt tại hai hàng phở của ông Dần (Quốc Tuấn) và ông Mùi (NS Xuân Hinh) làm nên tinh thần hứng khởi xuyên suốt tác phẩm. Đạo diễn Minh Beta còn lồng ghép những nét đặc trưng như tiếng rao, tiếng cười nói và cả tiếng còi xe máy - khớp nhịp với hình ảnh sinh hoạt của người dân, tạo nên một "đời sống Việt" trên màn ảnh rộng vừa thân quen, vừa "đậm đà".

Ngoài câu chuyện hấp dẫn, phần nghe của tác phẩm điện ảnh "Mùi Phở" cũng được đầu tư bài bản với hệ thống âm thanh chỉn chu. Thang âm ngũ cung (Xàng - Xê - Cống - Hò - Xự) cùng tiếng đàn Nguyệt, tiếng sáo,... đã được biến tấu, thêm thắt để hợp thị hiếu. Đặc biệt, bộ phim còn mang đến đại cảnh lễ hội phở hoành tráng qua những thanh âm náo nhiệt của tiếng trống, tiếng kèn và tiếng đám đông hàng ngàn người.

Bộ phim đang nhận được sự yêu thích, đón chờ từ khán giả.

Hơi thở ngày Tết còn được gửi gắm qua phần nhạc phim (OST) sôi động. Các ca khúc đều có nội dung tôn vinh văn hóa Việt, đặc biệt là hát chầu văn, hát xẩm,... Đồng thời, các OST "Mùi Phở" đều được "xào nấu" cùng các chất liệu nhạc đương đại để mang đến hơi thở trẻ trung, hợp thời. Một loạt ca khúc"Lão Ông Cưới Vợ", "Chầu Văn Cô Bé", "Em Bé Quê"... không chỉ "tô đậm" thêm cho thông điệp của phim mà còn hứa hẹn mang đến sự hân hoan, rộn ràng cho khán giả trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Vào hôm qua (14/2) đúng dịp Valentine, ekip làm phim gây bất ngờ khi tung ra MV OST "Lão Ông Cưới Vợ". Ca khúc do chủ nhân hit Việt Nam Ơi - Minh Beta sáng tác cùng với sự hòa âm phối khí của "phù thủy âm nhạc" Masew.

"Lão Ông Cưới Vợ" có giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng dân gian đương đại, giúp "nêm" thêm gia vị cảm xúc cho những thước phim Tết Nguyên đán 2026. Cùng với ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai.

Bộ ba ca sĩ trăm triệu view hát OST "Lão Ông Cưới Vợ".

OST "Lão Ông Cưới Vợ" đánh dấu sự tái hợp của bộ ba nghệ sĩ từng tạo dấu ấn với sản phẩm trăm triệu view "Bắc Bling": Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Cách ngân dài, giàu nội lực của nghệ sĩ Xuân Hinh khiến người hâm mộ nổi da gà. Trong khi đó, Tuấn Cry tiếp tục ghi điểm với cách nhấn nhá, bỏ ngỏ duyên dáng, hóm hỉnh. Cùng màn góp giọng "ngọt ngào" của Hòa Minzy, ca khúc hứa hẹn sẽ chiều lòng được mọi khán giả, ở mọi độ tuổi khác nhau.

"Mùi Phở" đã chính thức mở bán vé ở các cụm rạp trên toàn quốc với sự quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: NS Xuân Hinh, Thu Trang, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Ngọc Mạnh, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, bé Bảo Nam...