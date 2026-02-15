Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp

Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, khi mâm cỗ ngày lễ Tết đôi khi được công nghiệp hóa bằng những món đồ chế biến sẵn tiện lợi, thì hình ảnh một người phụ nữ trẻ, thành đạt lại kiên nhẫn ngồi cắt tỉa từng củ cà rốt, điêu khắc từng trái bí đỏ để tái hiện lại mỹ vị chốn cung đình đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người. Với Ngọc Loan, mâm cỗ cúng không chỉ đơn thuần là thức ăn, đó còn là một nghệ thuật sắp đặt, là sự giao hòa âm dương ngũ hành và là lời cầu chúc phú quý, an khang trọn vẹn nhất.

Từ người đẹp The Face đến "phú bà" tĩnh tại bên gian bếp ấm

Nhiều người vẫn nhớ đến Ngọc Loan với hình ảnh một cô người mẫu kiêu kỳ bước ra từ cuộc thi The Face. Thế nhưng, người đẹp sinh năm 1993 lại quyết định rẽ ngang, không ồn ào vướng bận chốn showbiz thị phi mà lùi về kiến tạo một sự nghiệp rực rỡ trong ngành làm đẹp. Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp một Ngọc Loan toát lên khí chất của một "phú bà" chính hiệu với cuộc sống xa hoa, nhung lụa. Thế nhưng, nét quyến rũ nhất của cô gái này lại không nằm ở những chiếc túi hàng hiệu hay những chuyến du lịch đắt đỏ, mà tỏa sáng rực rỡ nhất khi cô bước vào gian bếp.

Người ta vốn quen với hình ảnh những người phụ nữ hiện đại bận rộn kiếm tiền mà lơi lỏng chuyện bếp núc. Nhưng Ngọc Loan thì khác. Cô chứng minh rằng một người phụ nữ có gu thẩm mỹ cao, tinh tế trong việc làm đẹp cho đời thì cũng ôm trọn vẹn sự tinh tế ấy vào từng bữa ăn gia đình. Từ cách cắm một bình hoa trang trí góc nhà đến việc nhào nặn nên một món ăn truyền thống, mọi thứ qua tay cô đều toát lên một vẻ đẹp mãn nhãn, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Mỹ vị chốn hoàng cung và triết lý phong thủy trong món ăn quý tộc

Không rầm rộ khoe khoang, dịp nọ Ngọc Loan lặng lẽ khiến dân tình thả tim mỏi tay khi trình làng hai món ăn thuộc hàng "Bát trân" (8 món ăn quý hiếm) của ẩm thực cung đình Huế: Nem công và Chả phượng. Trong văn hóa Á Đông, Công và Phượng không chỉ là những loài chim quý muôn vàn màu sắc sắc mà còn là biểu tượng tối cao của sự quyền quý, thanh cao.

Nếu chim Công đại diện cho sự bình an, vượng khí và nét đẹp đức hạnh của người phụ nữ, thì Phượng hoàng lại mang ý nghĩa của sự tái sinh, âm dương hòa hợp và mang lại điềm lành. Việc dụng tâm thực hiện hai món ăn này không chỉ đơn thuần là nấu một bữa ngon, mà chính là cách Ngọc Loan đang mượn ẩm thực để "vẽ" nên một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp, thu hút năng lượng may mắn, sự sung túc và viên mãn cho chính gia đình mình. Sự hiện diện của Nem công chả phượng trên mâm cúng là lời tạ ơn đất trời và tổ tiên một cách trang trọng, thành kính và rực rỡ nhất.

Đỉnh cao không nằm ở gia vị, mà ở đôi bàn tay "họa" hồn nét đẹp truyền thống

Nếu tò mò về công thức, bạn có thể dễ dàng tra cứu hàng ngàn kết quả trên mạng với đủ thứ định lượng rõ ràng. Nào là giò sống, thịt nạc băm, mộc nhĩ, miến dong, lòng đỏ trứng gà hay vài muỗng hạt nêm, tiêu sọ. Nhưng với ẩm thực cung đình, định lượng gia vị chưa bao giờ là thước đo duy nhất cho sự thành công. Trái tim của món Nem công chả phượng nằm trọn ở đôi bàn tay tài hoa và sự kiên nhẫn đến độ thiền định của người thực hiện.

Công thức chả phượng của Ngọc Loan gồm 5 quả trứng gà, 5g bột năng, dầu điều, 500g giò sống, ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê tiêu, 2 củ cà rốt, 100g đậu ve, 5 cây xúc xích, nấm mèo khô 5 tai, rong biển lá. @ngocloantran

Nhìn đĩa nem chả của Ngọc Loan, người ta không thấy mùi của khói lửa nhà bếp thông thường, mà thấy cả một bầu trời nghệ thuật. Lớp chả phượng lôi cuốn ánh nhìn bởi sự xen kẽ màu sắc đầy tính toán: Lớp viền vàng óng ả của trứng tráng mỏng, sắc cam rực rỡ của cà rốt, màu xanh ngọc của đậu ve, chút đen tuyền mộc mạc của rong biển và nấm mèo, bao bọc lấy phần giò sống trắng ngần. Để khi nhát dao đưa xuống cắt thành từng lát mỏng, người ta phải ồ lên vì mỗi miếng chả trông hệt như một chiếc lông phượng hoàng đang bung nở rực rỡ.

@ngocloantran

Với món nem, cuốn bánh tráng nghệ chiên vàng ươm chỉ là phần nền móng. Cái hồn của kiệt tác lại nằm ở chiếc đầu chim công, chim phượng được chạm trổ một cách đầy "tinh xảo" từ những khối bí đỏ và cà rốt thô cứng. Phải là một người phụ nữ có con mắt thẩm mỹ sắc sảo và mang trong mình một tình yêu to lớn với những giá trị truyền thống mới có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để gọt, tỉa, uốn nắn từng đường nét sống động đến vậy.

Ngọc Loan đã làm sống lại một nét văn hóa xưa cũ không phải bằng những lời hô hào đao to búa lớn, mà bằng chính sự dung dị, mộc mạc nơi góc bếp. Nhìn 2 món ăn đậm hương vị Tết do "phú bà" hiện đại thực hiện, ta bỗng thấy ấm lòng. Hóa ra, nét đẹp sang trọng và đắt giá nhất của người phụ nữ đôi khi không phải là những thứ lấp lánh khoác trên người, mà chính là sự khéo léo giữ gìn nếp nhà, nâng niu từng giá trị văn hóa và thổi hồn vào những bữa ăn mang đậm hương vị cội nguồn.