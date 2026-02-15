Dàn hoa, á hậu khoe dáng với áo dài Tết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dàn hoa hậu, á hậu và người đẹp chăm chỉ diện áo dài.

Hoa hậu Hà Trúc Linh ghi lại những khoảnh khắc cuối năm với áo dài tại những địa điểm cổ kính. Cô diện áo dài cổ tròn màu trắng trang nhã, thanh lịch, khoe nhan sắc dịu dàng.

Những ngày qua, Trúc Linh tranh thủ giải quyết công việc trước khi trở về quê nhà ở Phú Yên để đón Tết cùng gia đình. 2025 là năm đáng nhớ với Trúc Linh khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 và bước vào hành trình mới của cuộc đời. Hơn nửa năm đăng quang, Trúc Linh để lại nhiều dấu ấn. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, cứu trợ mùa lũ, tham gia diễu hành A80... Người đẹp cũng được mời tham dự nhiều sự kiện, show diễn gây chú ý của giới giải trí.

Nhìn lại năm 2025 với nhiều khó khăn, áp lực, Trúc Linh cho biết cô đã trưởng thành trong cách suy nghĩ. Người đẹp ấp ủ nhiều dự định mới trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Trúc Linh cũng bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường học vấn đúng chuyên ngành marketing mà cô đang học.

Á hậu Châu Anh kiều diễm trong trang phục áo dài màu đỏ nổi bật. Người đẹp búi tóc, trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ thanh lịch.

Trong nửa năm đương nhiệm, Châu Anh đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam trong nhiều chuyến đi từ thiện, xã hội ý nghĩa, giúp đỡ bà con vùng bão lũ. Người đẹp cũng bày tỏ vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, cô tập trung cho công việc học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Châu Anh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô dự định tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc. Người đẹp nói sẵn sàng thử sức với lĩnh vực giải trí nếu có cơ hội.

Á hậu Vân Nhi khoe vẻ dịu dàng với áo dài tông màu hồng pastel, kết hợp khăn rằn nền nã. Vân Nhi có những dấu ấn đáng nhớ trong nửa năm đương nhiệm. Người đẹp vừa có 2 tháng cùng đoàn phim Chuyện tình khâu vai hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở vùng núi phía Bắc.

Á hậu Phương Anh hóa quý cô yêu kiều trong bộ áo dài nền nã tông màu vàng nhạt.

Á hậu Thúy An lăng-xê mốt áo dài lụa dáng rộng, kiểu dáng thoải mái.

Hoa hậu Ý Nhi cũng yêu thích áo dài cổ tròn, nhiều lớp bay bổng, tôn vẻ ngọt ngào.

Á hậu Kiều Loan lại yêu thích áo dài phong cách cá tính, hiện đại.

Á hậu Hoàng Thùy e ấp với áo dài dáng rộng thoải mái, cổ tròn dễ mặc.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Thiên Ân, Kỳ Duyên khoe dáng với những thiết kế áo dài tông màu pastel được đính kết cầu kỳ.

Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Kim Duyên, Lệ Hằng, Thủy Tiên hội ngộ những ngày cuối năm trong trang phục áo dài.

Theo Duy Nam

Tiền phong

