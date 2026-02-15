Dàn hoa, á hậu khoe dáng với áo dài Tết

Những ngày qua, Trúc Linh tranh thủ giải quyết công việc trước khi trở về quê nhà ở Phú Yên để đón Tết cùng gia đình. 2025 là năm đáng nhớ với Trúc Linh khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 và bước vào hành trình mới của cuộc đời. Hơn nửa năm đăng quang, Trúc Linh để lại nhiều dấu ấn. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, cứu trợ mùa lũ, tham gia diễu hành A80... Người đẹp cũng được mời tham dự nhiều sự kiện, show diễn gây chú ý của giới giải trí.