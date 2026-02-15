Tôi 33 tuổi, có nhà tiền tỷ dù đang nợ, nhưng vẫn bắt đầu mua vàng

33 tuổi, tôi có nhà, có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng “ổn định” ở đây đồng nghĩa với một khoản vay ngân hàng kéo dài gần 20 năm. Mỗi tháng, tiền trả góp chiếm gần một nửa thu nhập. Tôi không nghèo, nhưng cũng không có cảm giác dư dả. Tôi đang sống trong trạng thái rất nhiều người 30+ hiểu rõ: có tài sản lớn, nhưng áp lực dòng tiền còn lớn hơn. Và chính trong bối cảnh đó, tôi bắt đầu mua vàng.

Tôi không mua vì nghĩ mình sẽ giàu lên nhờ vàng. Tôi mua vì không muốn toàn bộ tài chính của mình xoay quanh một khoản nợ dài hạn. Căn nhà là tài sản, nhưng nó cũng là nghĩa vụ. Tôi muốn có một phần tài sản không gắn với khoản trả góp hàng tháng, không phụ thuộc vào ngân hàng, không bị “khóa” trong một hợp đồng vay.

Vì sao tôi mua vàng dù vẫn còn nợ?

Có thời gian tôi nghĩ rất cực đoan: còn nợ thì đừng đầu tư gì hết, tập trung trả sạch đã. Nhưng rồi tôi nhận ra trả nợ mua nhà là cuộc đua 15-20 năm. Nếu đợi đến khi hết nợ mới tích lũy tài sản khác, có thể tôi sẽ bước sang tuổi 50 với duy nhất một căn nhà đang ở và rất ít tài sản thanh khoản. Điều đó khiến tôi thấy rủi ro theo một cách khác.

Tôi bắt đầu thay đổi tư duy: vừa trả nợ, vừa tích lũy song song, nhưng với tỷ lệ nhỏ và kiểm soát được. Tôi không dành hàng chục triệu để mua vàng. Mỗi lần chỉ 0,5-1 chỉ, tùy tháng. Có tháng không mua nếu chi phí phát sinh nhiều. Mục tiêu không phải lướt sóng, mà là xây một lớp phòng thủ mỏng bên cạnh khoản vay dài hạn.

Tôi sắp xếp tài chính theo thứ tự nào?

Sau vài lần thử rồi sai, tôi tự đặt cho mình một thứ tự rõ ràng. Thứ nhất, tiền trả nợ luôn là ưu tiên tuyệt đối, không để trễ hạn hay phát sinh phí phạt. Thứ hai, tôi duy trì quỹ khẩn cấp tối thiểu 3 tháng chi tiêu ở dạng tiền mặt hoặc tiết kiệm có thể rút nhanh. Đây là vùng an toàn bắt buộc, vì nếu mất việc hoặc có biến cố, tiền mặt quan trọng hơn vàng rất nhiều. Chỉ sau khi hai điều đó được đảm bảo, tôi mới nghĩ đến việc mua vàng.

Hiện tại, tổng giá trị vàng tôi nắm giữ chiếm dưới 10% tổng tài sản tích lũy. Tôi cố tình giữ tỷ lệ này thấp. Với người còn vay ngân hàng, vàng nên là lớp phòng thủ phụ, không phải kênh chủ lực. Nếu tỷ lệ vàng quá cao, tôi sẽ rơi vào tình trạng tài sản thì có nhưng dòng tiền vẫn căng.

Những nguyên tắc tôi rút ra cho người 30+ còn nợ

Thứ nhất, đừng mua vàng để “gỡ” áp lực nợ. Vàng không tạo dòng tiền, không giúp bạn trả ngân hàng nhanh hơn trong ngắn hạn. Nếu mục tiêu là giảm gánh nặng vay, cách hiệu quả nhất vẫn là tăng thu nhập hoặc trả bớt gốc khi có tiền dư lớn. Thứ hai, chỉ mua khi quỹ khẩn cấp đã đủ. Bán vàng trong lúc cần tiền gấp rất dễ lỗ vì chênh lệch giá mua - bán, và cảm giác đó còn tệ hơn việc chưa từng mua. Thứ ba, mua nhỏ và đều, không chạy theo sóng. Với người còn nợ, sự ổn định quan trọng hơn việc “đúng đỉnh - đúng đáy”. Thứ tư, linh hoạt theo dòng tiền thực tế. Nếu tháng nào tài chính căng vì bảo hiểm, học phí, sửa nhà hay phát sinh gia đình, tôi sẵn sàng bỏ qua việc mua vàng mà không tự tạo áp lực.

Vàng không làm tôi giàu, nhưng giúp tôi bớt phụ thuộc

Ở tuổi 33, tôi không còn tìm kiếm cảm giác tăng trưởng nhanh bằng mọi giá. Điều tôi cần là cảm giác không bị sụp đổ nếu có biến cố. Căn nhà là tài sản lớn nhất, nhưng cũng đi kèm nghĩa vụ lớn nhất. Vàng, dù giá trị không quá lớn, lại là phần tài sản không gắn với hợp đồng vay, không chịu áp lực trả góp mỗi tháng.

Tôi không biết 5 năm nữa giá vàng sẽ ra sao. Nhưng tôi biết việc chủ động tích lũy, dù ít, khiến tôi cảm thấy mình không chỉ đang trả cho quá khứ (khoản vay đã ký), mà còn đang xây một phần tương lai không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng. Với người 30+ còn nợ, câu hỏi không phải là “có nên đầu tư vàng không”, mà là “bạn đã đủ an toàn để thêm một lớp phòng thủ nhỏ cho mình chưa?”. Với tôi, câu trả lời là có - nhưng rất vừa phải, và luôn đi sau kỷ luật tài chính cơ bản.