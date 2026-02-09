Á hậu học giỏi gây chú ý

Tham gia Địa ngục độc thân mùa 5 nhưng Park Hee Sun - Á hậu Hàn Quốc 2024 không được bất cứ chàng trai nào để mắt. Từng nhận được nhiều lời mời hẹn hò nhưng Hee Sun chưa thực sự yêu ai say đắm. Cô đến Địa ngục độc thân để tìm kiếm tình yêu. Tuy nhiên, Hee Sun gây tiếc nuối ở tuần phát sóng đầu tiên. Cô hiện diện mờ nhạt, chỉ khoảng 15 phút lên sóng trong suốt 4 tập, xếp thứ 9/13 dàn cast.