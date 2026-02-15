Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Đà Nẵng bị hoa tulip xứ lạnh mê hoặc

15-02-2026 - 09:15 AM | Lifestyle

"Trước tới nay tôi cứ nghĩ phải đến những nơi khí hậu lạnh như phía Bắc, Đà Lạt, hoặc trên núi Bà Nà mới có thể nhìn thấy cây hoa tulip, không ngờ giờ chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn là mang được loại hoa sang trọng, tuyệt đẹp này về nhà", chị Thu Na (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.

Hoa tulip﻿ vừa xuất hiện mấy ngày cận Tết﻿ thu hút người dân Đà Nẵng﻿. Hoa đủ màu sắc, được đóng theo từng chậu nhỏ. Ảnh: Thanh Hiền.

Chủ các vườn hoa cho hay tulip là loại hoa khó chiều, chỉ thích mát mẻ, thời gian chưng lại không được lâu như những loại khác nên họ phải đợi đến 25, 26 tháng Chạp mới dám nhập về bán.

Bông tulip đỏ thắm nổi bật trên nền lá tươi xanh gây ấn tượng với khách. Chị Ngọc Lan (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thích thú khi lần đầu tiên thấy tulip được bày bán trong hàng hoa Tết. "Tôi xem phim nước ngoài, thấy những đồng hoa tulip cứ ao ước một lần được cầm bông hoa này, không ngờ giờ lại gặp ngay trong chợ hoa. Tôi mua liền mấy chậu, mỗi chậu một màu về chưng Tết và ngắm cho thỏa", chị vui mừng.

Khách vào khu vực bán hoa tulip không ngớt. Nhiều người chia sẻ đã mua đủ hoa chưng Tết nhưng thấy hoa tulip vẫn mua thêm vì sợ năm sau không có nữa.

Mỗi chậu tulip có 5 cây đồng màu, bán giá 200.000 đồng. Các chậu còn rất nhiều búp, chỉ cần để nơi mát mẻ, chăm sóc tốt sẽ nở đều đẹp trong dịp Tết.

Anh Công, chủ một điểm bán hoa trên đường Nguyễn Hữu Thọ cho hay năm nay vườn anh nhập về gần 1.500 chậu tulip, nhiều màu sắc, mỗi chậu có 5 cây lớn đều, khỏe, đẹp. Sau hai ngày đã bán gần hết sạch.

Người dân Đà Nẵng bị loài hoa xứ lạnh mê hoặc. Hoa tulip tượng trưng cho sự sang trọng, thịnh vượng. Mỗi màu hoa còn mang những ý nghĩa riêng.

Anh Hoàng Phúc (phường Sơn Trà) kể đã mua rất nhiều củ hoa tulip về ươm trồng nhưng không thành công. Anh dự tính nhờ bạn mua hoa từ miền Bắc vào chưng. "Tôi còn chuẩn bị sẵn một ngăn tủ lạnh "làm nhà" cho tulip nếu thời tiết trong Tết quá nóng. Thật tình rất bất ngờ vì ngay tại Đà Nẵng cũng mua được tulip", anh hào hứng.

Những chậu hoa tulip được bán vèo vèo cho người dân dù trời Đà Nẵng dịp áp Tết nắng ấm.

Nhiều người "lụy" hoa tulip sẵn sàng bật điều hoà cả ngày để tạo môi trường mát lạnh cho hoa sống lâu.

Người dân Đà Nẵng đã vào hàng hoa tulip thì khó lòng về tay không. Chủ một vườn hoa Tết cho hay so với các loại hoa khác, hoa tulip bán rất nhanh. Loại hoa này muốn tăng thêm sự sang trọng, quý phái cần chưng với chậu phù hợp, vì vậy người chơi tulip cũng thoải mái xuống tiền mua thêm chậu.

Hoa tulip nở bung khoe nhị vàng bên trong. Những chậu nở có giá bán thấp hơn, khoảng 150.000 đồng/chậu vì thời gian chưng còn ngắn ngày.

Để tulip lâu tàn, các nhà vườn nhắc người mua tưới nước từ 2-3 lần/tuần, đặt tulip trong môi trường có nhiệt độ từ 15 - 25 độ C. Đặc biệt, nếu trời quá nóng khiến tulip có dấu hiệu bị gục thì nên đặt vài viên đá lạnh dưới gốc để hạ nhiệt cho cây.

Tết này nhiều nhà nhân ở Đà Nẵng có thêm loài hoa quý phái của xứ lạnh.

Thú chơi hoa Tết "độc lạ": Ngã ngửa với cành hoa gạo Sapa giá 600k, nghe xong nguồn gốc dân tình khuyên thật lòng "có cho cũng đừng cắm"

Theo Thanh Hiền

Tiền phong

