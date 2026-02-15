Ngọc nữ showbiz lấy chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, có 2 con riêng và cái kết bất ngờ khi làm mẹ kế hào môn

Tại showbiz Singapore, Quách Phi Lệ là 1 trong những tượng đài nhan sắc được yêu mến bậc nhất. Cô cùng với Phạm Văn Phương, Trịnh Tú Trân là những cái tên khiến bao khán giả châu Á say mê một thời và được mệnh danh là "Ba đại mỹ nữ ở đảo quốc sư tử".

Với khán giả Việt, Quách Phi Lệ ghi dấu ấn sâu đậm qua những vai diễn kinh điển như Mẫu Đơn tiên tử trong Đông Du Ký hay Ân Tố Tố trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ở thời kỳ son trẻ và đỉnh cao danh tiếng, cô chính là "nữ thần thanh xuân", mỹ nhân trong mộng của biết bao thế hệ khán giả. Chính vì thế, việc Quách Phi Lệ lựa chọn rời xa showbiz ngay trên đỉnh cao sự nghiệp từng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Từ mỹ nhân quảng cáo đến "tiên nữ màn ảnh"

Quách Phi Lệ sinh năm 1972. Sở hữu nhan sắc trong veo, thoát tục, Quách Phi Lệ bước chân vào giới giải trí Singapore sau khi vào top 3 một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thời gian đầu, cô xuất hiện dày đặc trong các MV quảng cáo, rồi sau đó mới chính thức chạm ngõ phim ảnh vào năm 1996.

Chỉ hai năm sau, cái tên Quách Phi Lệ gây bão khắp châu Á nhờ bộ phim Đông Du Ký. Đặc biệt, cô khiến khán giả trầm trồ khi "cân đẹp" hai vai diễn đối lập: Mẫu Đơn tiên tử thanh khiết, thoát trần và kỹ nữ Bạch Mẫu Đơn quyến rũ, phong trần trong Đông Du Ký. Thành công của bộ phim đã đưa sự nghiệp Quách Phi Lệ lên một tầm cao mới, giúp cô trở thành "tiên nữ", "ngọc nữ vạn người mê" trong lòng công chúng.

Nhan sắc gây thương nhớ của "Mẫu đơn tiên tử", "Bạch Mẫu Đơn" Quách Phi Lệ. Ảnh: Baidu.

Sau khi tạo dựng tên tuổi tại Singapore, Quách Phi Lệ tiếp tục chinh phục thị trường Hoa ngữ và trở thành một trong số ít nữ diễn viên Singapore thành công tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 2003, Quách Phi Lệ để lại dấu ấn khó phai với vai Ân Tố Tố trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dù chỉ đóng vai phụ, song nhan sắc của Quách Phi Lệ thậm chí còn được đánh giá cao hơn quận chúa Triệu Mẫn do Giả Tịnh Văn đóng hay Chu Chỉ Nhược do Cao Viên Viên thủ vai. Cô từng được chọn là một trong 10 mỹ nhân đẹp nhất phim Kim Dung. Quách Phi Lệ cũng là người thể hiện vai diễn Ân Tố Tố được đánh giá là đẹp nhất, kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Người đẹp Singapore được chọn là một trong 10 mỹ nhân đẹp nhất phim Kim Dung. Ảnh: Sina.

Rút khỏi showbiz vì bệnh tật và cuộc sống viên mãn bên chồng ngoại quốc

Từ năm 2006, Quách Phi Lệ bắt đầu giảm bớt công việc và đến 6 năm sau chính thức rút lui khỏi làng giải trí, khép lại một thời hoàng kim đầy rực rỡ. Nữ diễn viên rời bỏ showbiz vì tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm. Ít ai biết, phía sau ánh hào quang là quãng thời gian Quách Phi Lệ kiệt sức vì làm việc quá độ. Suốt gần 10 năm, cô liên tục quay phim với lịch trình dày đặc, ăn uống thất thường và thiếu ngủ kéo dài. Hệ quả là minh tinh đảo quốc sư tử thường xuyên bị đau dạ dày, hoa mắt, chóng mặt vì suy nhược cơ thể trầm trọng.

Năm 2011, người đẹp Singapore thông báo kết hôn với một doanh nhân người Australia. Chồng nữ diễn viên hơn cô 17 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 con riêng. Cuộc hôn nhân này khiến Quách Phi Lệ bị đàm tiếu kết hôn vì tiền nên mới chấp nhận làm mẹ kế hào môn. Thế nhưng, nữ diễn xvieneđã dùng chính cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình để đáp trả mọi hoài nghi.

Cô được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Chia sẻ trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên hài hước nói: "Chồng tôi cái gì cũng tốt, nhưng không thể khen anh ấy quá nhiều, nếu không anh ấy sẽ lên mặt mất". Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Thi thoảng, Quách Phi Lệ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Tuy nhiên, đến nay nữ diễn viên và ông xã vẫn chưa thực hiện được khao khát có con chung. Dù vậy, Quách Phi Lệ vẫn có cuộc sống viên mãn khi hai con riêng của chồng rất tôn trọng và yêu quý cô như mẹ ruột.

"Tiên nữ" Cbiz đang hạnh phúc bên chồng hơn 17 tuổi. Ảnh: Sina.

Cô được hai con riêng của chồng rất tôn trọng và yêu thương như mẹ ruột. Vợ chồng Quách Phi Lệ và con trai riêng từng đến Việt Nam du lịch. Ảnh: Sina.

Ở tuổi 54, mỹ nhân cổ trang đình đám năm nào vẫn giữ được thân hình thon gọn và nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, Quách Phi Lệ đã dừng đóng phim hoàn toàn. Cô mở chuỗi phòng khám và phẫu thuật thẩm mỹ tại quê nhà. Nữ diễn viên là người trực tiếp điều hành cơ sở kinh doanh.

Nhan sắc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của Quách Phi Lệ. Ảnh: Sohu, HK01.

Nguồn: Sina, Sohu