Choáng ngợp trước "nhà máy" hoa Tết rộng bằng 1.400 sân bóng đá tại miền Tây

11-02-2026 - 12:10 PM | Lifestyle

Những chậu hoa nở rộ tràn ngập sắc màu ở miền Tây khiến nhiều người nôn nao mong Tết.

Những ngày cuối năm, vùng trồng hoa và cây kiểng tập trung tại Chợ Lách thuộc các xã Phú Phụng, Vĩnh Thành đang bước vào vụ bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các cánh đồng, nhịp sống lao động trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết khi người nông dân tất bật chăm sóc, chỉnh sửa từng dáng cây để sẵn sàng đưa sắc xuân ra thị trường. Với quy mô khoảng 1.000ha và hơn 1.500 hộ sản xuất, nơi đây không chỉ là một làng nghề mà còn là linh hồn của vùng đất Bến Tre mỗi dịp Tết đến xuân về.

Choáng ngợp trước khung cảnh đầy hoa tại làng hoa chợ Lách. Video: Nguyễn Bảo

Càng tiến sâu vào làng hoa, du khách càng dễ dàng bị choáng ngợp bởi một không gian rực rỡ, nơi nhà nhà đều sở hữu những mảnh vườn tràn ngập sắc hoa. Nổi bật nhất phải kể đến sắc vàng óng ả của hàng chục nghìn chậu cúc mâm xôi vốn là loài hoa chủ lực đang khoe sắc rực rỡ dưới nắng xuân.

Những chậu cúc mâm xôi đã nở rộ rực rỡ

Xen lẫn vào đó là những dải màu đỏ thắm, hồng dịu từ các vườn hoa giấy khổng lồ và sắc cam rực của những chậu tắc, quýt kiểng trĩu quả. Mỗi chậu hoa, từ mai vàng, vạn thọ đến các loại bonsai và chậu tiểu cảnh, đều được người làm vườn tỉ mẩn tưới nước, cắt nhánh và nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Không gian nơi đây mang lại một cảm giác nôn Tết đến lạ kỳ khi các thương lái tấp nập đổ về thu mua, đưa sắc xuân Chợ Lách đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nhìn từ trên cao, những luống hoa xếp hàng thẳng tắp tạo nên một bức tranh thổ cẩm khổng lồ trải dài hút mắt, minh chứng cho sự cần mẫn và tình yêu nghề của người dân bản địa. Việc dạo bước giữa những "biển hoa" mâm xôi hay hoa giấy không chỉ là để tham quan mà còn là cách để mỗi người cảm nhận rõ nét nhất hơi thở của mùa xuân đang cận kề.

Những hàng hoa giấy rực rỡ nhiều màu sắc

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp rực rỡ ấy là nỗi lo canh cánh của người nông dân khi thời tiết có nhiều biến động thất thường. Do ảnh hưởng từ những đợt nắng nóng kéo dài và mưa trái mùa, nhiều vườn cúc mâm xôi và mai vàng đã có hiện tượng nở sớm hơn dự kiến. Điều này khiến không ít nhà vườn lo lắng về việc duy trì sắc thắm cho đến đúng những ngày chính Tết để đảm bảo giá trị kinh tế cho cả năm ròng chăm sóc. Dù vậy, với kinh nghiệm dày dạn, người làm vườn vẫn đang nỗ lực áp dụng các biện pháp kỹ thuật để kìm hãm độ nở, hy vọng một mùa vụ thắng lợi để mang lại cái Tết ấm no cho vương quốc hoa kiểng lớn nhất miền Tây này.

Thay vì quay lưng, nhiều khách mua đã chọn cách ủng hộ các thương lái và nhà vườn bằng việc sớm rước những chậu cây đã nở rộ về trưng trước thềm nhà. Họ quan niệm rằng việc chơi hoa sớm không chỉ mang sắc xuân về nhà sớm hơn mà còn là cách để sẻ chia nỗi lo với người nông dân sau một năm ròng vất vả chăm bón.

Làng hoa chợ Lách nhộn nhịp trong những ngày cận Tết

Những chậu cúc mâm xôi rực rỡ hay những nhành mai nở sớm đã bắt đầu xuất hiện trước các hiên nhà làm không khí Tết đến gần hơn. Đến cận Tết, nhiều gia đình dự định sẽ mua thêm những đợt hoa mới, tạo nên một chu kỳ thưởng lãm hoa dài hơn và ý nghĩa hơn, giúp làng hoa Chợ Lách vẫn giữ vững được nhịp sống hối hả bất chấp những thử thách từ thiên nhiên.

Ảnh: Nguyễn Bảo

Lần đầu tiên có đường hoa Tết tại Hoàng thành Thăng Long

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

