Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên cùng khoe mâm ngũ quả ngày Tết: Ai khéo tay hơn?

Dịp Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm để các gia đình Việt sửa soạn, trang hoàng nhà cửa, và với các nàng WAGs đình đám của làng bóng đá Việt, đây cũng là dịp để họ trổ tài khéo léo, đảm đang. Mới đây, Doãn Hải My (vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu) và Ngô Tố Uyên (vợ trung vệ Thành Chung) đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ những hình ảnh về mâm ngũ quả và không gian thờ tự chỉn chu, mang đậm nét truyền thống.

Vốn nổi tiếng với phong cách sống tinh tế, Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm khi hé lộ không gian thờ cúng của gia đình trong những ngày giáp Tết. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy "bà xã" của Đoàn Văn Hậu rất chú trọng vào sự hài hòa và tôn nghiêm. Hải My lựa chọn những loại quả đặc trưng của miền Bắc như chuối xanh, bưởi, phật thủ, kết hợp cùng thanh long và hồng xiêm. Cách sắp xếp tầng lớp, vững chãi tượng trưng cho sự sum vầy và mong cầu một năm mới bình an.

Hải My khéo léo bày trí ban thờ ngày Tết (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh mâm ngũ quả, cô còn khéo léo cắm những bình hoa cúc đại đóa và hoa lan vàng rực rỡ, tạo nên không khí ấm cúng cho gian thờ. Các món lễ vật khác như bánh chưng, xôi gấc cũng được bày biện đẹp mắt trên những chiếc mẹt tre mộc mạc.

Không kém cạnh, Ngô Tố Uyên – bà xã của cầu thủ Thành Chung cũng đăng tải hình ảnh mâm ngũ quả được chuẩn bị kỹ lưỡng vào ngày 27 Tết. Với dòng chú thích ngắn gọn cùng biểu tượng trái tim, Tố Uyên cho thấy sự hào hứng và tâm huyết dành cho tổ ấm nhỏ. Mâm ngũ quả của gia đình Thành Chung nổi bật với sự kết hợp màu sắc đa dạng: sắc xanh của chuối và phật thủ, sắc đỏ của thanh long và ớt, cùng sắc vàng của bưởi và cam. Đặc biệt, chiếc thẻ chữ "Tết Đoàn Viên" được cài khéo léo như một lời nhắc nhở về ý nghĩa thiêng liêng của dịp Tết cổ truyền.

Tố Uyên cũng khéo léo bày mâm ngũ quả (Ảnh: FBNV)

Dù bận rộn với công việc riêng và chăm sóc gia đình, cả Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên đều cho thấy họ là những người phụ nữ rất trân trọng giá trị truyền thống. Những mâm ngũ quả đủ đầy không chỉ là sự chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất, mà còn là cách các nàng WAGs gửi gắm ước nguyện về một năm mới hạnh phúc, tài lộc và gắn kết bên những người thân yêu.