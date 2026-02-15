Đình Bắc huỷ theo dõi Á hậu Cẩm Ly?

Mạng xã hội mấy ngày nay đang đang râm ran trước nghi vấn cầu thủ Đình Bắc đã âm thầm bỏ theo dõi Á hậu Cẩm Ly trên TikTok. Động thái này diễn ra không lâu sau khi người đẹp vướng tranh cãi vì lỡ tay đăng lại video gọi mình là "bạn gái tin đồn của Đình Bắc", khiến cộng đồng mạng bàn tán dữ dội.

Theo ghi nhận của netizen, trước đó tài khoản của Đình Bắc vẫn theo dõi Cẩm Ly. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tên nàng Á hậu không còn xuất hiện trong danh sách follow của nam cầu thủ, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã có động thái "giữ khoảng cách" trên mạng xã hội.

Đình Bắc điển trai và cực nổi tiếng thời điểm hiện tại (Ảnh: Long Châu)

Đình Bắc và Á hậu Cẩm Ly từng theo dõi nhau trên TikTok và hiện tại đã không còn hiển thị là bạn bè

Ồn ào bắt nguồn từ một video "lỡ tay"

Trước đó, Nguyễn Đình Bắc và Cẩm Ly từng bị đồn đoán có mối quan hệ trên mức bạn bè sau một số tương tác qua lại trên MXH.

Đỉnh điểm là khi Cẩm Ly bất ngờ đăng lại một video có nội dung gọi cô là "bạn gái tin đồn của Đình Bắc". Dù sau đó người đẹp nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng chỉ là sơ suất, không có ý tự nhận hay xác nhận mối quan hệ, nhưng làn sóng tranh cãi vẫn bùng lên.

Không ít ý kiến cho rằng nàng Á hậu đang "tự tạo hint", thậm chí bị nghi "ké fame" từ sức hút của nam cầu thủ trẻ. Trước áp lực dư luận, Cẩm Ly từng phải lên tiếng mong netizen "đừng overthinking" và hiểu sai về video cô nàng quay bắt trend.

Động thái từ Đình Bắc càng khiến nghi vấn lan rộng

Giữa lúc ồn ào chưa kịp lắng xuống, việc Đình Bắc được cho là đã bỏ theo dõi Cẩm Ly càng khiến dân tình xôn xao. Nhiều người cho rằng đây có thể là cách nam cầu thủ tránh những hiểu lầm không đáng có, nhất là khi sự nghiệp của anh đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc unfollow trên TikTok không hẳn mang ý nghĩa quá lớn, và hoàn toàn có thể chỉ là sự thay đổi ngẫu nhiên trong danh sách theo dõi.

Hiện tại, cả Đình Bắc lẫn Cẩm Ly đều chưa có phát ngôn chính thức về nghi vấn này.

Dù thực hư ra sao, câu chuyện vẫn cho thấy chỉ một cú "đăng nhầm" trên mạng xã hội cũng đủ thổi bùng những đồn đoán về chuyện tình cảm - đặc biệt khi một bên là cầu thủ đang lên và một bên là Á hậu được chú ý.

Đình Bắc từng thả tim ảnh của Cẩm Ly, follow nàng Á hậu và tương tác qua lại dẫn tới tin đồn hẹn hò



