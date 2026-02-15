Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xả vai "tiểu thư Hà thành", Doãn Hải My giản dị cùng Văn Hậu đưa con về quê gói bánh chưng ăn Tết

15-02-2026 - 09:37 AM | Lifestyle

Vợ chồng Văn Hậu - Doãn Hải My cùng về quê đón Tết.

Khác hẳn với vẻ tiểu thư thường thấy, Doãn Hải My vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp tại quê Văn Hậu ở Hưng Yên. Trong chuyến hành trình về quê đón Tết Nguyên đán, người đẹp sinh năm 2001 đã hoàn toàn "xả vai" để trở thành một nàng dâu đảm đang, cùng gia đình gói bánh chưng ăn Tết.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện với diện mạo vô cùng đơn giản với áo len vặn thừng tông vàng nổi bật, gương mặt gần như để mặt mộc tự nhiên và búi tóc cao gọn gàng. Không chút nề hà, Doãn Hải My thoải mái ngồi bệt trên hiên nhà, cùng người thân chuẩn bị lá dong, lạt tre để gói bánh chưng.

Xả vai "tiểu thư Hà thành", Doãn Hải My giản dị cùng Văn Hậu đưa con về quê gói bánh chưng ăn Tết - Ảnh 1.

Hải My cùng con trai khoe chiếc bánh chưng xanh khi về quê (Ảnh: FBNV)

Tâm điểm của sự chú ý là nhóc tì Minh Đăng nhà Văn Hậu. Trong vòng tay mẹ, cậu bé được diện bộ đồ len ấm áp cùng chiếc mũ ngộ nghĩnh, vô cùng ngoan ngoãn và tò mò quan sát mọi người xung quanh. Vợ chồng Văn Hậu - Hải My tranh thủ về quê ăn Tết trước khi hậu vệ sinh năm 1999 cùng CLB CAHN hội quân trở lại chuẩn bị cho chuyến đi sang Singapore đá giải Cúp C2 châu Á.

Trước đó, bà xã Đoàn Văn Hậu từng gây sốt khi tự tay trang hoàng căn biệt thự tại Hà Nội rực rỡ sắc xuân. Văn Hậu còn tự hào khoe khoảnh khắc vợ cắm hoa, bày mâm ngũ quả lên mạng xã hội.

Xả vai "tiểu thư Hà thành", Doãn Hải My giản dị cùng Văn Hậu đưa con về quê gói bánh chưng ăn Tết - Ảnh 2.

Văn Hậu khoe khoảnh khắc Hải My cặm cụ bày biện ngày Tết (Ảnh: FBNV)

Xả vai "tiểu thư Hà thành", Doãn Hải My giản dị cùng Văn Hậu đưa con về quê gói bánh chưng ăn Tết - Ảnh 3.

Xả vai "tiểu thư Hà thành", Doãn Hải My giản dị cùng Văn Hậu đưa con về quê gói bánh chưng ăn Tết - Ảnh 4.

Văn Hậu đăng ảnh vợ ngày 14/2

Theo Doãn Hải My

Phụ nữ số

