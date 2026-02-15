Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thiên thần" bóng chuyền Việt Nam lọt Top 10 thế giới: Visual tựa nàng thơ, tung bộ ảnh Tết "vạn người mê"

15-02-2026 - 09:34 AM | Lifestyle

Không chỉ gây sốc khi lọt Top 10 thế giới, libero Gen Z Hà Kiều Vy vừa khiến mạng xã hội "nổ tung" bằng bộ ảnh đón xuân gợi cảm.

Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo tựa "nàng thơ", libero trẻ Hà Kiều Vy không chỉ chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ trong bộ ảnh đón xuân Bính Ngọ 2026 mà còn khẳng định đẳng cấp hiếm có khi ghi danh vào nhóm 10 cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất hành tinh.

Ở tuổi 20, Libero của CLB Vietinbank khiến người xem ngỡ ngàng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và khí chất thanh khiết. Kiều Vy xuất hiện trong những khung hình đón xuân với phong cách nhẹ nhàng, khoe trọn vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ. Ngay lập tức, cô nàng sinh năm 2006 này đã được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh "thiên thần bóng chuyền" thế hệ mới, nối bước các đàn chị đình đám như Lê Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Phương để trở thành biểu tượng nhan sắc mới của làng bóng nữ nước nhà.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Hà Kiều Vy thực sự bùng nổ không chỉ nằm ở diện mạo "cực phẩm". Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh là một tinh thần chiến đấu thép và bộ kỹ năng phòng ngự hàng đầu.

Mới đây, Hà Kiều Vy đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng chuyền trẻ Việt Nam khi chính thức lọt vào Top 10 Libero xuất sắc nhất thế giới tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới. Với khả năng đỡ bước 1 chuẩn xác và những tình huống cứu bóng lăn xả, cô đã chứng minh mình là một "quái vật" thực thụ ở hàng sau, nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn quốc tế.

Nhan sắc đời thường của "nàng thơ" bóng chuyền (Ảnh: FBNV)

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân Đà Nẵng bị hoa tulip xứ lạnh mê hoặc

Người dân Đà Nẵng bị hoa tulip xứ lạnh mê hoặc Nổi bật

Dàn hoa, á hậu khoe dáng với áo dài Tết

Dàn hoa, á hậu khoe dáng với áo dài Tết Nổi bật

Chuyện không thể ngờ xảy ra với Trấn Thành và Sơn Tùng tại sân bay ngày giáp Tết

Chuyện không thể ngờ xảy ra với Trấn Thành và Sơn Tùng tại sân bay ngày giáp Tết

08:55 , 15/02/2026
Ngọc nữ showbiz lấy chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, có 2 con riêng và cái kết bất ngờ khi làm mẹ kế hào môn

Ngọc nữ showbiz lấy chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, có 2 con riêng và cái kết bất ngờ khi làm mẹ kế hào môn

08:16 , 15/02/2026
Người đưa NSND Quốc Khánh trở lại làm Ngọc Hoàng: Cái tên bảo chứng rating của “vũ trụ phim giờ vàng”

Người đưa NSND Quốc Khánh trở lại làm Ngọc Hoàng: Cái tên bảo chứng rating của “vũ trụ phim giờ vàng”

07:23 , 15/02/2026
Tôi 33 tuổi, có nhà tiền tỷ dù đang nợ, nhưng vẫn bắt đầu mua vàng

Tôi 33 tuổi, có nhà tiền tỷ dù đang nợ, nhưng vẫn bắt đầu mua vàng

07:10 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên