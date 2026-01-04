Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuộc sống làm dâu hào môn của hoa khôi bóng chuyền Việt Hương

04-01-2026 - 19:00 PM | Lifestyle

Việt Hương chia sẻ về cuộc sống sau khi lấy chồng.

Sau 15 năm gắn bó với bóng chuyền, phụ công Trần Việt Hương đã tạm chia tay sự nghiệp vận động viên để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân, phụ công Trần Việt Hương đã khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải những hình ảnh trong giai đoạn thai kỳ, kèm theo dòng tâm sự đầy xúc động về quyết định rẽ hướng của mình.

"Tạm biệt năm 2025 - một năm đánh dấu khoảnh khắc bước ra khỏi nhịp sống của một vận động viên để bước vào hành trình mới thiêng liêng hơn: trở thành mẹ bầu.

Một năm nói lời tạm biệt với nơi đã gắn bó suốt 15 năm tuổi trẻ. Nơi mà có mồ hôi, nước mắt, nỗ lực, vấp ngã và trưởng thành để tạo nên mình của ngày hôm nay.

Khép lại chương cũ để mở ra một chương hoàn toàn mới, dịu dàng nhưng cũng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 2026 chỉ mong một khởi đầu nhẹ nhàng để hành trình mới diễn ra trong bình an".

Cuộc sống làm dâu hào môn của hoa khôi bóng chuyền Việt Hương- Ảnh 1.

Chia sẻ của Việt Hương về cuộc sống sau khi lấy chồng (Ảnh: IGNV)

Hồi cuối tháng 9/2024, Việt Hương đã "lên xe hoa" cùng ông xã Vương Anh. Sau hôn lễ, cô tạm nghỉ thi đấu và cùng chồng chuyển về sinh sống tại Sơn La. Quyết định rời xa sân đấu ở tuổi 27 – độ tuổi "chín" của sự nghiệp để vun vén hạnh phúc gia đình. Bước sang năm 2026, Việt Hương cho biết cô sẵn sàng tâm thế để bước vào một "chương mới" của cuộc đời, chương của sự dịu dàng và thiên chức làm mẹ.

Cuộc sống làm dâu hào môn của hoa khôi bóng chuyền Việt Hương- Ảnh 2.

Việt Hương sống trong căn biệt thự khang trang nhà chồng (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hậu giải nghệ của phụ công đội Binh chủng Thông tin khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình yên và sung túc. Dù định cư tại quê chồng và rời xa nhịp sống bóng chuyền chuyên nghiệp, Việt Hương vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, đằm thắm, minh chứng cho một cuộc sống hôn nhân viên mãn và nhận được sự cưng chiều hết mực từ gia đình.

