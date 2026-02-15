Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này

Mùa phim Tết Nguyên đán 2026 thu hút sự chú ý với cuộc cạnh tranh giữa 4 dự án điện ảnh gồm “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành, “Nhà ba tôi một phòng” do Trường Giang thực hiện, “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn, cùng “Mùi phở” do Minh Beta sản xuất.

Tính đến sáng 15/2 (tức 28 Tết), theo thống kê của Box Office Vietnam, thị trường phim chiếu rạp đã ghi nhận những tín hiệu sôi động ngay từ giai đoạn mở bán vé sớm. Trong đó, “Thỏ ơi!!” tạm thời dẫn đầu doanh thu với 5,6 tỷ đồng, tạo khoảng cách đáng kể so với các tác phẩm còn lại và tiếp tục cho thấy sức hút của thương hiệu phim Tết do Trấn Thành làm đạo diễn.

Trấn Thành đang dẫn đầu đường đua phim Tết (Nguồn: Box Office Vietnam)

Xếp sau là “Mùi phở” với 2,3 tỷ đồng, nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ màn kết hợp giữa NSƯT Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang, cùng chiến lược tặng phở miễn phí cho suất chiếu buổi sáng. Đứng thứ ba trong cuộc đua là “Nhà ba tôi một phòng” đạt 2,1 tỷ đồng. Trong khi đó, “Báu vật trời cho”, bộ phim có sự góp mặt của Phương Anh Đào và Tuấn Trần, hiện thu về khoảng 470 triệu đồng từ lượng vé bán sớm.

Mùi Phở của đạo diễn Minh Beta có doanh thu mở bán vé sớm cao thứ 2 (Nguồn: Box Office Vietnam)

Theo kế hoạch phát hành, các phim sẽ chính thức bước vào giai đoạn bán vé đại trà từ mùng 1 Tết (17/2). Vì vậy, những con số hiện tại chủ yếu phản ánh mức độ quan tâm ban đầu của khán giả, đồng thời cho thấy lợi thế truyền thông và sức hút thương hiệu của từng dự án trước giờ ra rạp.

Cục diện vẫn có thể thay đổi khi bước vào những ngày chiếu chính thức, phụ thuộc vào phản hồi của khán giả, hiệu ứng truyền miệng cũng như chiến lược phân bổ suất chiếu của các nhà phát hành. Dù vậy, cuộc cạnh tranh giữa bốn bộ phim được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một mùa phim Tết sôi động và mang đến nhiều lựa chọn giải trí hơn cho công chúng trong dịp đầu năm.