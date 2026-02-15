"Đại chiến" 3 đường hoa hot nhất TPHCM năm nay: Ngựa thép 2 tỷ nặng 5 tấn liệu có khiến tượng đài 11m ở Nguyễn Huệ phải dè chừng?

Cận Tết, khi không khí Sài Gòn bắt đầu "nóng" lên từng giờ với dòng người hối hả ngược xuôi, cũng là lúc mạng xã hội rần rần chia sẻ loạt ảnh về những tọa độ sống ảo mới toanh. Không ngồi yên trước những lời đồn đoán về độ hoành tráng của các linh vật năm nay, tôi quyết định dành trọn 1 ngày để "lượn" một vòng qua 3 điểm nóng đang chiếm sóng khắp các diễn đàn: từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng cho đến công viên "đất vàng" Trần Phú vừa lột xác.

Liệu những địa điểm này có thực sự lung linh, hoành tráng như lời đồn hay chỉ là sản phẩm của góc chụp ảo diệu?

Khám phá 3 đường hoa Tết hot nhất TP.HCM

Hãy cùng Có Như Lời Đồn mục kích thực tế để xem đâu mới là "trùm cuối" của mùa Tết Bính Ngọ này.

Huyền thoại đường hoa Nguyễn Huệ

Điểm cuối cùng trong hành trình 1 ngày này chắc chắn không thể thiếu "anh cả" đường hoa Nguyễn Huệ. Tâm điểm khiến ai nấy đều mong ngóng chính là đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chào với tổng chiều cao lên đến 11m, được thi công tinh xảo để sẵn sàng cho giờ mở cửa vào tối 28 Tết.

Linh vật ngựa của đường hoa Nguyễn Huệ khiến nhiều người ấn tượng

Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên câu chuyện sử thi về Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt sẽ được tái hiện sống động bằng công nghệ 3D Mapping hiện đại, kết hợp với các đại cảnh "Nhất mã thong dong" làm từ tre đan hay "Ngựa chín hồng mao" rực rỡ sắc màu.

Đường hoa Nguyễn Huệ chuẩn bị mở cửa đón khách

Có thể nói, việc ghé thăm đường hoa này đã trở thành một thói quen không thể thiếu, một nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của người dân Sài Gòn mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chính vì thế, dù hiện tại công trình vẫn đang trong giai đoạn chạy nước rút với hàng rào che chắn và các công nhân đang tất bật thi công, nhưng sức hút của nó chưa bao giờ hạ nhiệt.

Dù chưa chính thức mở cửa nhưng Đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh

Ghi nhận thực tế cho thấy, rất nhiều người dân và du khách đã tranh thủ ghé qua, đứng từ xa hoặc len lỏi tìm những góc hở hiếm hoi để chụp vội vài tấm ảnh check-in sớm với linh vật, chứng tỏ độ hot "không phải dạng vừa" của đường hoa này. Tất cả đang hứa hẹn mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, xứng danh là biểu tượng du xuân hàng đầu của thành phố mang tên Bác.

Đường hoa "tân binh" tại Công viên chợ Quán

Điểm dừng chân đầu tiên khiến tôi phải dụi mắt ngỡ ngàng chính là giao lộ Trần Phú - Trần Nhân Tông. Vốn là một "khu đất vàng" số 152 quây tôn kín mít, im lìm suốt nhiều năm, nơi này bỗng dưng "biến hình" thành một công viên rực rỡ khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Thực tế ghi nhận, điểm nhấn ăn tiền nhất ở đây là linh vật ngựa khổng lồ sừng sững ngay giữa trung tâm. Với chiều cao lên đến 8m, dài 7,5m và nặng tới 5 tấn, chú ngựa này được kết cấu từ hàng nghìn sợi thép uốn lượn đầy nghệ thuật, tạo nên thế đứng dũng mãnh và phát sáng lung linh khi đêm xuống.

Linh vật ngựa được làm từ những sợi thép. Ảnh: @chupchoetsaigon

Không chỉ có linh vật "siêu to khổng lồ" trị giá khoảng 2 tỷ đồng, toàn bộ 4.000 m2 của khu đất này đã được hô biến thành một không gian xanh mát mắt với hồ sen, đường hoa đào và các tiểu cảnh tre nứa mộc mạc. Đặc biệt, nơi này còn có nhiều chỗ ngồi có dù che để du khách có thể vừa ngồi trò chuyện vừa ngắm cảnh trong không gian rực rỡ sắc xuân.

Công viên chợ Quán rực rỡ sắc hoa. Ảnh: @chupchoetsaigon

Sự xuất hiện của công viên này không chỉ giải cơn khát không gian xanh cho người dân khu vực Chợ Quán mà còn biến nơi đây thành một địa điểm check-in mới toanh, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nơi nổi bật trên mạng xã hội trong những ngày Tết sắp tới.

Đường hoa "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng

Rời trung tâm thành phố, Có Như Lời Đồn tiếp tục di chuyển sang khu vực "phố nhà giàu" Phú Mỹ Hưng. Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều nam thanh nữ tú xúng xính áo dài đã đổ bộ về đây. Không khí tại đường hoa xuân năm nay nhộn nhịp khi nhiều người đều chọn được cho mình một góc chụp "triệu like" độc đáo. Dòng người chen chân nhau tại các tiểu cảnh để tranh thủ chụp được những bức ảnh vắng người nhất có thể trước khi đám đông ùa tới vào buổi tối.

Nhiều du khách xúng xính áo dài chụp ảnh tại đường hoa Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Đi Cùng Phúc

Sức hút của đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay nằm ở chủ đề "Vươn mình" với điểm nhấn là mô hình tuyến Metro cách điệu uốn lượn trên cao, mang theo những biểu tượng đặc trưng của TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu. Bên cạnh đó, các linh vật ngựa được bài trí khắp nơi, từ ngựa phi nước đại dũng mãnh ở cổng chào cho đến tượng Thánh Gióng uy nghi đều khiến du khách phải trầm trồ.

Linh vật ngựa và biểu tượng đặc trưng của thành phố được trang trí vô cùng ấn tượng. Ảnh: Đi Cùng Phúc, Anh Thơ

Đặc biệt, khu vực ông đồ cho chữ với tông màu đỏ rực rỡ ở cuối đường hoa luôn trong tình trạng "quá tải" người xếp hàng xin chữ, tạo nên một không gian Tết Việt đậm đà bản sắc giữa lòng khu đô thị hiện đại.



