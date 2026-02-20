Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

20-02-2026 - 08:36 AM | Lifestyle

Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

Tóc Tiên đã có năm mới vô cùng đặc biệt sau biến cố hôn nhân.

Sau khi xác nhận đường ai nấy đi với Touliver, Tết năm nay của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm hơn hẳn. Không còn hình ảnh cặp đôi cùng ra Hà Nội đón năm mới như những năm trước, nữ ca sĩ chọn cách mở đầu năm 2026 theo một hành trình hoàn toàn khác. Cụ thể, Tóc Tiên liên tục xuất hiện trong những buổi tụ họp bạn bè đầu năm tại TP.HCM. Hình ảnh cô vui vẻ, năng động, tận hưởng nhịp sống "gái độc thân" đúng nghĩa khiến nhiều người nhận xét nữ ca sĩ đang bước vào một chương mới nhẹ nhàng hơn sau biến cố tình cảm.

Đến mới đây, nữ ca sĩ đăng story khoảnh khắc đang ở sân bay. Sau đó, cô đăng hình ảnh đường xá như đang ở Mỹ. Tối cùng ngày, Tóc Tiên chia sẻ clip mukbang bàn tiệc Tết khiến netizen nhanh chóng xâu chuỗi các "hint" cho rằng cô đã sang nước ngoài để đón năm mới. Bởi lẽ, bố mẹ Tóc Tiên đều đang sinh sống tại Mỹ.

Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình- Ảnh 1.
Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình- Ảnh 2.

Tóc Tiên đã "xuất hành" đầu năm, sang nước ngoài tụ họp cùng gia đình (ảnh: FBNV)

Trong đoạn video, Tóc Tiên ngồi trước bàn ăn đầy ắp những món đặc trưng ngày Tết như giò chả, nem, thịt kho, bánh tét, canh măng, canh khổ qua… Cô hào hứng thưởng thức từng món, liên tục trò chuyện và bật cười. Dù không trực tiếp quay rõ gương mặt những người xung quanh, nhưng âm thanh tiếng nói chuyện rôm rả, thân tình phía sau đủ để thấy không khí ấm cúng của một bữa cơm gia đình.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng nhận ra không gian bếp trong clip hoàn toàn khác với căn hộ tại TP.HCM hay biệt thự riêng mà Tóc Tiên từng chia sẻ trước đó. Cách bài trí nội thất, ánh sáng và phong cách căn bếp mang hơi hướng phương Tây càng củng cố suy đoán rằng cô đang ở Mỹ.

Tóc Tiên trông rất thoải mái, vui vẻ khi ăn bữa cơm đầu năm (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý. Qua thời gian, mối quan hệ của Tóc Tiên và mẹ nay cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cách đây không lâu, , Tóc Tiên gây bất ngờ khi khoe nhận được túi cherry và socola. Cô còn hạnh phúc bày tỏ: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi)".

Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Chi tiết này cho thấy quyết định chấm dứt hôn nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự trao đổi thẳng thắn và tôn trọng ý kiến từ gia đình hai phía.

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn dành những lời lẽ rất chừng mực và biết ơn khi nhắc đến gia đình: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua".

Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình- Ảnh 3.

Trước đó, Tóc Tiên dành thời gian đi chơi cùng bạn bè (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình- Ảnh 4.

Nữ ca sĩ từng cho biết đã đón năm mới một mình tại căn hộ (Ảnh: FBNV)

Theo Hạ Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Tóc Tiên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tết nhà là vô giá!

Tết nhà là vô giá! Nổi bật

Cảnh tượng ngay lúc này tại khu đất giữa trung tâm TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình

Cảnh tượng ngay lúc này tại khu đất giữa trung tâm TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình Nổi bật

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia

08:30 , 20/02/2026
Quỳnh Lương kể hết về cuộc sống làm dâu miền Tây trong nhà vườn 12.000m2 ở Vĩnh Long

Quỳnh Lương kể hết về cuộc sống làm dâu miền Tây trong nhà vườn 12.000m2 ở Vĩnh Long

08:01 , 20/02/2026
Cạn tình cạn nghĩa nhưng vật chất hưởng không sót thứ gì: Brooklyn vẫn đeo đồng hồ 9 tỷ do bố - David Beckham tặng

Cạn tình cạn nghĩa nhưng vật chất hưởng không sót thứ gì: Brooklyn vẫn đeo đồng hồ 9 tỷ do bố - David Beckham tặng

07:34 , 20/02/2026
Nam ca sĩ mùng 3 Tết lên Công an phường, gây sốt trang Thông tin Chính phủ

Nam ca sĩ mùng 3 Tết lên Công an phường, gây sốt trang Thông tin Chính phủ

07:21 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên