Cạn tình cạn nghĩa nhưng vật chất hưởng không sót thứ gì: Brooklyn vẫn đeo đồng hồ 9 tỷ do bố - David Beckham tặng

Drama gia đình nhà Beckham vẫn luôn thu hút sự chú ý, và cái tên bị soi nhiều nhất lúc này không ai khác ngoài cậu cả Brooklyn Beckham.

Mới đây, Brooklyn bị bắt gặp xuất hiện tại Los Angeles với phong cách quen thuộc: áo thun đơn giản, quần jeans và… một chiếc đồng hồ siêu sang trên cổ tay. Điều đáng chú ý là đó chính là mẫu Patek Philippe Nautilus trị giá khoảng 250.000 bảng Anh (hơn 8,7 tỷ đồng) là quà tặng từ bố anh, huyền thoại bóng đá David Beckham.

Brooklyn bị phát hiện vẫn đeo đồng hồ đắt đỏ do bố tặng dù đã xoá hình xăm, chặn đứng David Beckham trên MXH

Thời gian gần đây, netizen tinh ý phát hiện Brooklyn đã xóa hình xăm từng để tri ân người cha nổi tiếng. Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng gia đình giữa anh và bố mẹ lên đến đỉnh điểm. Anh đăng bài "bóc phốt" bố mẹ kiểm soát, phá hoại hôn nhân của mình và những góc khuất của gia đình nổi tiếng.

Chính vì vậy, việc Brooklyn vẫn đeo chiếc đồng hồ xa xỉ được cho là quà của David khiến dân tình không khỏi bàn tán. Xóa tattoo tri ân nhưng vẫn giữ món quà đắt đỏ - hành động này bị cho là "khó hiểu" giữa lúc mối quan hệ gia đình đang bị đặt dấu hỏi lớn.

David và Victoria tại bữa tiệc sinh nhật của Cruz ở khu Mayfair, London (Nguồn: Instagram)

Brooklyn cùng bố mẹ Victoria và David cũng từng hạnh phúc (Ảnh: Getty)

Không chỉ có David Beckham, mối quan hệ giữa Brooklyn và mẹ - Victoria Beckham - cũng rạn nứt nghiêm trọng. Gia đình từng được xem là biểu tượng hoàn hảo của showbiz Anh giờ đây lại trở thành tâm điểm của những tin tức căng thẳng nội bộ.

Tuy nhiên, giữa tất cả những đồn đoán, Brooklyn dường như vẫn giữ im lặng theo cách riêng của mình. Anh tiếp tục theo đuổi công việc đầu bếp, xuất hiện công khai với phong thái bình thản - và tất nhiên là vẫn đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn bảng trên tay.



