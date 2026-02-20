Quỳnh Lương kể hết về cuộc sống làm dâu miền Tây trong nhà vườn 12.000m2 ở Vĩnh Long

Sau khi kết hôn và đón con thứ hai, diễn viên Quỳnh Lương dần rút khỏi nhịp sống sôi động của showbiz để chuyển về miền Tây sinh sống - cụ thể là ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long (trước là Trà Vinh). Những tháng gần đây, cô xuất hiện trở lại ở một vài sự kiện, tuy nhiên, nếu so với trước đây thì chỉ là "một cuộc dạo chơi".

Cuộc sống làm dâu, làm vợ và làm mẹ của Quỳnh Lương, một cô gái quê Phú Thọ khi lấy chồng về miền Tây ra sao? Có những điều gì hiện tại đã thích nghi được, có điều gì vẫn thấy bỡ ngỡ? Đầu năm, cùng nghe Quỳnh Lương "bóc tất tần tật" những điều mà công chúng quan tâm về mình sau thời gian vắng bóng.

Quỳnh Lương dạo này.

Clip phỏng vấn Quỳnh Lương: Tất tần tật về cuộc sống làm dâu ở miền Tây và những dự định trong năm mới 2026.

Sống chung bố mẹ chồng, tự chăm con toàn thời gian và như đang "nghỉ hưu non"

Quỳnh Lương cho biết cuộc sống hiện tại của cô khá yên ả. Cô ví von đây là quãng thời gian “nghỉ hưu non” sau nhiều năm làm việc liên tục. Phần lớn thời gian trong ngày, cô dành cho con nhỏ, quanh quẩn trong nhà rồi ra vườn, tận hưởng nhịp sống chậm và coi đó như một giai đoạn nghỉ ngơi cần thiết.

Ở Vĩnh Long - cô sống trong khu nhà vườn rộng 12.000m2 vuông (nhà nằm trong khu nhà vườn kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng của gia đình).

“Mình đang sống chung với bố mẹ chồng nhưng thoải mái lắm, vì bố mẹ chồng mình rất tâm lý. Ba mẹ cũng không can thiệp vào chuyện chăm con, hay làm việc của hai vợ chồng. Kiểu các con, cháu thích làm gì thì làm. Để cho các con được tự do, thoải mái. Tất nhiên, vợ chồng trẻ cũng có lúc lời ra tiếng vào, nhưng ba mẹ rất tâm lý, không can thiệp gì cả,” cô chia sẻ.

Chính điều này khiến mỹ nhân quê Phú Thọ khi làm dâu miền Tây vẫn cảm nhận rõ sự dễ chịu, không có nhiều áp lực.

Quỳnh Lương nói: “Cuộc sống bây giờ của mình rất thoải mái".

Cô làm dâu, sống cùng chồng trong nhà vườn rộng 12.000m2 ở Vĩnh Long.

Về việc chăm con gái nhỏ, Quỳnh Lương cho biết cô không thuê giúp việc, phần lớn thời gian tự tay chăm sóc con gái nhỏ - có tên ở nhà là Nala. Không phải vì thiếu người hỗ trợ, mà vì cô muốn ở bên con 24/24: “Trộm vía em bé cũng rất ngoan, sinh hoạt điều độ. Mỗi tối mình vẫn đi ngủ đúng giờ (cười)”.

Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Lương ưu tiên gần như toàn bộ thời gian cho con gái nhỏ và chưa vội vàng trở lại guồng quay công việc trong năm 2026. Cô thừa nhận, để làm tốt công việc, người làm mẹ buộc phải đánh đổi, song cô không muốn lặp lại những tiếc nuối trong quá khứ.

“Trước đây, vì muốn có tài chính ổn định, mình đã bỏ lỡ khá nhiều tuổi thơ bên bạn Gấu (tên ở nhà của con trai đầu lòng Quỳnh Lương - PV). Nếu đến lượt Nala mà mình tiếp tục đánh đổi như thế nữa thì mình cảm thấy bản thân là một người mẹ thất bại,” cô chia sẻ.

Chồng hộ tống từ miền Tây lên TP.HCM dự sự kiện cho đỡ "nhớ nghề"

Theo Quỳnh Lương, hiện tại cô chọn dành thời gian cho con trước, chờ khi con lớn hơn và mọi thứ ổn định mới tính đến việc trở lại với công việc một cách trọn vẹn. “ Bây giờ mình chỉ muốn tập trung chăm sóc Nala thôi, vì bé còn nhỏ và lại là con gái nữa,” nữ diễn viên nói thêm.

Dù hạn chế xuất hiện, mỗi khi tham gia một số sự kiện tại TP.HCM, Quỳnh Lương đều nhận được sự ủng hộ từ chồng và gia đình chồng. Cô kể, chồng thường trực tiếp lái xe chở cô, con nhỏ và trợ lý lên dự sự kiện rồi trở về Vĩnh Long trong ngày, để thuận tiện cho việc chăm sóc em bé.

Nhìn lại năm vừa qua, Quỳnh Lương cho biết thành tựu lớn nhất của cô chính là sự chào đời của bé Nala. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng duy trì những kế hoạch đầu tư dài hạn như tích lũy vàng, tìm hiểu chứng khoán với tâm thế thận trọng, không chạy theo trào lưu. Với cô, sự ổn định và bền vững vẫn là mục tiêu lâu dài, đặc biệt trong giai đoạn ưu tiên cho gia đình.

Trước đó, trong một buổi livestream, Quỳnh Lương từng chia sẻ cởi mở về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và khẳng định luôn: Mẹ chồng mới siêu tốt, siêu tuyệt vời" . Cô kể có những hôm làm việc khuya nên ngủ dậy muộn, không muốn ăn cơm một mình. Thấy con trai đã ăn sáng từ sớm, mẹ chồng liền nhắc nhở và thậm chí “giấu” phần cơm lại để hai vợ chồng có thể ăn cùng nhau khi con dâu thức dậy.

Quỳnh Lương và cuộc sống làm dâu miền Tây. Cô dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con, nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Lương cũng khẳng định mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng rất tốt. Cô cho biết mẹ chồng là người tâm lý, luôn bênh vực và đứng về phía cô. "Tôi đi ăn sáng chẳng bao giờ có đồng xu nào, toàn lấy tiền của mẹ. Sáng cứ mẹ ơi mẹ đang ở đâu đấy, mẹ có tiền cho con đi ăn vì tôi không có tiền mặt, ở Trà Vinh nhiều khi ít tiền nên mình không chuyển khoản toàn đưa tiền mặt.

Ba mẹ chồng em là người cực kỳ tuyệt vời, ai nói thiếu gia đại gia gì, gia đình em chưa từng nhận. Bố mẹ chồng em chịu thương chịu khó, sáng 5 giờ dậy làm tới đêm. Bất kể em làm gì cũng nhờ phụ. Tôi không ngại đâu, ngại thì sao mà ở được với nhau”, Quỳnh Lương chia sẻ.

Bên cạnh cuộc sống làm dâu, làm mẹ, chồng của Quỳnh Lương - doanh nhân Tiến Phát cũng thường xuyên được nữ diễn viên nhắc đến trên mạng xã hội. Qua những chia sẻ đời thường, Tiến Phát nhận về nhiều lời khen khi thể hiện hình ảnh người chồng, người cha yêu thương gia đình, sẵn sàng đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái cũng như hỗ trợ Quỳnh Lương mỗi khi cô tham gia các hoạt động bên ngoài.

Cả hai kết hôn vào năm 2025, đến đầu tháng 8/2025, cặp đôi đón con chung, khép lại một năm nhiều dấu mốc đáng nhớ và mở ra giai đoạn mới bình yên hơn trong cuộc sống của nữ diễn viên.

Cặp đôi tổ chức tổ chức lễ vu quy vào ngày 21/3 tại Phú Thọ.

Khung hình gia đình 2 bên trong lễ vu quy (mẹ chồng Quỳnh Lương diện áo dài màu hồng)

Trước đó, Quỳnh Lương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 18 tuổi, cô mang thai, lập gia đình nhưng sớm ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai đầu lòng, tên ở nhà là Gấu. Trong giai đoạn này, nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ công khai những mâu thuẫn với chồng cũ liên quan đến việc nuôi dạy con.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh lookbook, sau đó được chú ý qua loạt MV ca nhạc và dần chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc hay Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do.

Nguyễn Tiến Phát (SN 1997, quê ở Vĩnh Long (trước sáp nhập là Trà Vinh). Anh là doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao (chèo SUP). Ngoài ra, chồng của Quỳnh Lương cũng được biết đến rộng rãi với danh xưng "thiếu gia Trà Vinh" nhờ bộ sưu tập siêu xe và mô tô phân khối lớn. Tiến Phát nổi tiếng sau khi ghép đôi thành công với diễn viên Quỳnh Lương tại chương trình Người ấy là ai mùa 5 năm 2023.