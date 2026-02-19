Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ "ca sĩ giàu nhất Việt Nam" công khai hình ảnh bố mẹ chồng: Mối quan hệ ra sao?

19-02-2026 - 22:51 PM | Lifestyle

Mối quan hệ của "ca sĩ giàu nhất Việt Nam" với bố mẹ chồng nhận được nhiều sự quan tâm.

Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của danh ca Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tham gia nhiều chương trình văn nghệ. Những năm 1990, Hà Phương là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu ca nhạc trong nước trước khi sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp tại thị trường hải ngoại. Cô ghi dấu với loạt ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình lớn phục vụ cộng đồng người Việt.

Dù hoạt động nghệ thuật không quá ồn ào, Hà Phương vẫn duy trì được vị thế riêng trong lòng khán giả. Sau khi kết hôn với doanh nhân Chính Chu – một tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Mỹ – cuộc sống của nữ ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm. Kể từ đó, cô được truyền thông trong nước nhắc đến với danh xưng "ca sĩ giàu nhất Việt Nam". Gia đình nữ ca sĩ được cho là sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với biệt thự, siêu xe, du thuyền và nhiều tài sản giá trị khác.

Nữ "ca sĩ giàu nhất Việt Nam" công khai hình ảnh bố mẹ chồng: Mối quan hệ ra sao?- Ảnh 1.

Hà Phương (áo dài vàng) cùng chồng là tỷ phú Chính Chu bên bố mẹ chồng (ngồi thứ hai và thứ ba từ trái qua).

Nữ "ca sĩ giàu nhất Việt Nam" công khai hình ảnh bố mẹ chồng: Mối quan hệ ra sao?- Ảnh 2.

Hà Phương bên chồng, em gái Minh Tuyết và hai con gái. Nữ ca sĩ giấu mặt các con.

Tuy nhiên, không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống thượng lưu, Hà Phương còn nhận được thiện cảm bởi cách ứng xử trong gia đình chồng. Đầu năm 2026, cô tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho bố mẹ chồng. Đáng chú ý, đây cũng được xem là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai hình ảnh bố mẹ chồng trước truyền thông và công chúng . Sự kiện quy tụ đông đủ con cháu, bạn bè thân thiết, thể hiện sự trân trọng của Hà Phương dành cho đấng sinh thành của chồng.

Trong những chia sẻ tại buổi tiệc, nữ ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài sáu thập kỷ của bố mẹ chồng. Cô xem đó là hình mẫu lý tưởng về tình yêu và sự đồng hành lâu dài.

"Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn", Hà Phương chia sẻ.

Không chỉ đứng ra tổ chức chu đáo buổi lễ, nữ ca sĩ còn trực tiếp hát tặng bố mẹ chồng trong ngày kỷ niệm đặc biệt. Hình ảnh nàng dâu nổi tiếng ân cần bên gia đình chồng càng khiến công chúng quan tâm hơn đến mối quan hệ được cho là êm ấm trong gia đình tỷ phú.

Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam tình cảm bên chồng tỷ phú Mỹ ít xuất hiện, sở hữu 40 nghìn tỷ

Theo Li La

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện "tiên cảnh" tuyệt đẹp cách Hà Nội chỉ 30km: Ngôi đền tựa sơn đạp thủy gây bão hội mê xê dịch đầu xuân Bính Ngọ

Phát hiện "tiên cảnh" tuyệt đẹp cách Hà Nội chỉ 30km: Ngôi đền tựa sơn đạp thủy gây bão hội mê xê dịch đầu xuân Bính Ngọ Nổi bật

Tết nhất Chi Pu đeo vàng nặng người, fan vội hỏi trên cổ đang là mấy chục cây?

Tết nhất Chi Pu đeo vàng nặng người, fan vội hỏi trên cổ đang là mấy chục cây? Nổi bật

3 năm “đổi lì xì lấy vàng”, 2 bé gái tích lũy được 20 chỉ vàng, giá trị “kho báu nhỏ” tăng gấp đôi khi vàng lập đỉnh

3 năm “đổi lì xì lấy vàng”, 2 bé gái tích lũy được 20 chỉ vàng, giá trị “kho báu nhỏ” tăng gấp đôi khi vàng lập đỉnh

21:45 , 19/02/2026
Phim Tết đầu tiên chạm mốc 100 tỷ đồng sau chưa đầy 3 ngày

Phim Tết đầu tiên chạm mốc 100 tỷ đồng sau chưa đầy 3 ngày

21:40 , 19/02/2026
Bị chồng tỷ phú la giữa đêm, nữ ca sĩ Việt nổi tiếng tiết lộ lý do phía sau

Bị chồng tỷ phú la giữa đêm, nữ ca sĩ Việt nổi tiếng tiết lộ lý do phía sau

21:19 , 19/02/2026
3 ngày Tết “ngồi cày” The art of Sarah, tôi nhận ra: 5 sự thật trần trụi về túi tiền của giới thượng lưu

3 ngày Tết “ngồi cày” The art of Sarah, tôi nhận ra: 5 sự thật trần trụi về túi tiền của giới thượng lưu

20:58 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên