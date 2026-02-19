Bị chồng tỷ phú la giữa đêm, nữ ca sĩ Việt nổi tiếng tiết lộ lý do phía sau

Sau minishow diễn ra tối 16/2 tại Việt Nam, Hà Phương bất ngờ chia sẻ câu chuyện hậu trường khiến nhiều khán giả thích thú: Cô bị chồng la và giục đi ngủ suốt nhiều ngày vì thức quá khuya chuẩn bị cho đêm diễn.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Từ lúc quyết định về nước làm minishow, gần như đêm nào Phương cũng lo lắng, suy nghĩ đủ thứ. Có những hôm chuẩn bị kịch bản, tập luyện, chỉnh sửa từng chi tiết đến 4–5 giờ sáng mới ngủ được. Ông xã thấy Phương thức khuya liên tục còn la vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng với Phương, đây là lần trở lại rất đặc biệt nên không cho phép mình làm qua loa".

Vợ chồng Hà Phương - Chính Chu.

Ở một clip khác, Hà Phương cũng kể thêm rằng trong thời gian dài trước show, cô thường xuyên thức đến sáng để lo mọi khâu cho đêm nhạc. Chính vì vậy, ông xã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí giục cô "đi ngủ đi".

Chia sẻ đời thường của Hà Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi lâu nay cô vốn được biết đến với cuộc sống hôn nhân kín tiếng, viên mãn bên chồng tỷ phú Mỹ – Chính Chu. Sau khi kết hôn, Hà Phương sang Mỹ sinh sống, tập trung chăm lo gia đình và ít hoạt động nghệ thuật trong nước.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu, Hà Phương vẫn thường được truyền thông gọi bằng danh xưng "ca sĩ giàu nhất Việt Nam" nhờ khối tài sản đáng chú ý cùng cuộc sống xa hoa tại Mỹ.