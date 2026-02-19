Tổng giám đốc hãng phim quỳ gối mong khán giả ủng hộ 'Mùi phở'

Trong buổi gặp gỡ khán giả xem phim Mùi phở tại Hà Nội, sự xuất hiện của ông Kim Jin Keun - Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam nhận được sự chú ý. Theo đó, đại diện Lotte Entertainment Vietnam kể về hành trình quảng bá kim chi của đất nước Hàn Quốc đến với mọi người. Ông Kim Jin Keun cho rằng Việt Nam cũng là đất nước giàu truyền thống văn hóa, lịch sử.

“Tôi tin rằng khán giả đều có khả năng lan tỏa văn hóa dân tộc qua những thước phim mà Mùi phở mang đến. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định đồng hành cùng với dự án này”, ông nói.

Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối mong khán giả ủng hộ "Mùi phở".

Ông cho rằng qua Mùi phở, ông cảm nhận được ký ức gia đình, văn hóa của đất nước Việt. Từ quan điểm đó, ông Kim Jin-geun chia sẻ: “Vì những suất chiếu trong những ngày qua còn nhiều hạn chế nên tôi thật sự mong rằng phim sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả miền Bắc. Từ sự ủng hộ nhỏ nhoi đó có thể tạo ra làn sóng ủng hộ Mùi phở, để các gia đình có dịp ngồi lại cùng thưởng thức phim, tạo ra những khoảnh khắc chân thành cùng nhau”.

Ngay sau đó, ông Kim Jin Keun đã quỳ gối, cúi gập người xuống trước mọi người. Trong văn hóa Hàn Quốc, đây cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng, thành tâm, cho thấy Tổng giám đốc Lotte Entertainment thực sự tâm huyết đối với việc quảng bá văn hóa Việt. Hành động này khiến khán giả bất ngờ.

Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội kéo theo nhiều bàn luận. Nhiều ý kiến bày tỏ cảm thông và ủng hộ tác phẩm của Minh Beta. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hành động nhằm thu hút khán giả ra rạp. Một số người còn đặt nghi vấn liệu việc quỳ gối như vậy có thật sự cần thiết hay là cảm xúc nhất thời hoặc bước đi truyền thông, giúp phim được chú ý hơn.

"Mùi phở" gia nhập đường đua phim Tết 2026.

Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, là một trong 4 phim Việt tham gia đường đua phòng vé Tết 2026, bên cạnh Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

Dù nhập cuộc muộn nhất trong đường đua mở bán vé điện ảnh Tết năm nay, Mùi phở của đạo diễn Minh Beta vẫn vươn lên vị trí top 2 doanh thu chỉ sau 1 ngày mở bán. Chỉ sau đúng 24 giờ mở bán, bộ phim cán mốc doanh thu 358 triệu đồng.

Tuy nhiên sau gần 3 ngày công chiếu, Mùi phở lại đang có dấu hiệu bị tụt lại so với dàn đối thủ. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến trưa 19/2, doanh thu của phim đang là 13,4 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Thỏ ơi đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Trong khi thành tích của Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho lần lượt là 33,5 tỷ đồng và 17,3 tỷ đồng.