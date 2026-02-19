Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ái nữ nhà mỹ nhân gốc Khánh Hoà gây sốt: 2 tuổi rưỡi nhưng trò chuyện được bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, yêu thích nghệ thuật từ nhỏ

19-02-2026 - 19:48 PM | Lifestyle

Chỉ mới 2,5 tuổi nhưng ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đã được bố mẹ đầu tư cho bộ ảnh“xịn xò” để đón Tết.

Bước sang năm mới Bính Ngọ, ngoài việc trang trí căn biệt thự mới chuyển về được nửa năm để gần trường học của con gái, sắm sửa các thứ cần thiết thì vợ chồng Trúc Ny còn đầu tư một ê-kíp xịn để phục vụ ái nữ chụp bộ ảnh Tết.

Bé Moniz 2,5 tuổi - con gái của Á hậu Trúc Ny

Theo Trúc Ny, bé Moniz 2,5 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. “Bé rất hợp tác với mẹ khi đi diễn thời trang, rất ngoan khi được các anh chị trang điểm, làm tóc. Khi cho bé vô các set chụp, quay hình quảng cáo bé rất nghe lời thậm chí với bộ ảnh Tết chỉ cần hướng dẫn vài cách tạo dáng là bé có thể nhớ bài và làm tốt ngoài mong đợi”.

Trúc Ny kể thêm, Moniz ở nhà rất thích hát, nhảy múa và là một em bé hoạt bát ngôn ngữ, năng động cũng như là “cây” văn nghệ ở nhà. Moniz được tham gia các lớp học múa và nhảy từ sớm và bé rất hợp tác học khi các cô hướng dẫn.

Về thành tích học tập, theo Trúc Ny bé nhà cũng nằm trong top những bạn được thường xuyên được giáo viên tuyên dương. Các cô khen Moniz rất thông minh và có khả năng ghi nhớ nhanh. Qua việc, con có thể kể chuyện bằng tiếng anh và tiếng việt trôi chảy sau khi xem các bài học. Ban đầu, tôi cũng không tin lắm vì nghĩ các giáo viên khen động viên.

“Nhưng các cô đã thuyết phục mẹ qua các video cô gửi để chứng minh việc con nói tiếng Anh cùng giáo viên rất nhiều”, cô hóm hỉnh.

Bên cạnh đam mê nghệ thuật thì Moniz còn có năng khiếu ngoại ngữ, bé được chơi và trò chuyện tiếng Anh và tiếng Trung mỗi tuần với giáo viên bản ngữ.

Tính đến nay Á hậu Trúc Ny đã có 4 năm làm dâu và có 4 cái Tết ở miền Bắc. Mỹ nhân gốc Khánh Hoà cho biết, mỗi năm, nhà cô đều theo đổi một kiểu trang trí chủ yếu là hoa. Tuy nhiên phong cách truyền thống Á Đông với những màu sắc rực rỡ, cảm giác ấm cúng luôn được gia đình ưa chuộng để làm đẹp cho không gian sống.

“Ông xã rất tâm lý và chiều chuộng vợ vì thế Tết năm nào cũng đong đầy và rộn rã tiếng cười. Anh luôn chủ động chuẩn bị hết mọi thứ cho gia đình và luôn dặn phải tranh thủ sớm để Tết đưa gia đình đi du lịch”, Trúc Ny hạnh phúc nói.

Á hậu Trúc Ny

Về kế hoạch đón Tết năm nay như thường lệ sau khi chúc Tết ông bà, họ hàng bên nội thì vợ chồng Trúc Ny cũng đưa ái nữ từ Hà Nội đi Hạ Long du lịch cùng gia đình bên ngoại.

Nhập dịp năm mới, Á hậu Trúc Ny cũng lời chúc Tết vạn sự như ý, phát tài phát lộc, công việc hanh thông đến với độc giả khắp nơi trên toàn quốc.

Những bao lì xì thể hiện sự xa xỉ của các ông lớn ngành thời trang: CHOPARD, RIMOWA,... đỏ như son, nhìn LOEWE mới thật sự bất ngờ

Đinh Anh

Phụ nữ mới

