Mùng 3 Tết: Thời điểm thích hợp nhất để mở lại tài khoản tiết kiệm

19-02-2026 - 18:25 PM | Lifestyle

Mùng 1 và mùng 2 là những ngày tiền đi ra nhiều hơn đi vào. Lì xì, quà cáp, ăn uống, những khoản “cho vui” nối tiếp nhau. Nhưng sang mùng 3, khi nhà đã bớt khách, không khí bắt đầu chậm lại, đây lại là thời điểm hợp lý nhất để làm một việc nhỏ nhưng có tác động dài: mở lại tài khoản tiết kiệm.

Vì sao là mùng 3, không phải mùng 10 hay cuối tháng?

Ba ngày đầu năm thường chi theo cảm xúc. Nếu không chặn lại kịp thời, nhịp tiêu dùng ấy sẽ kéo dài sang cả tuần đầu năm mới.

Mùng 3 là điểm chuyển nhịp:

-Tiền Tết đã chi gần xong.

- Tiền lì xì đã nhận đủ.

- Tâm lý bắt đầu quay lại thực tế.

Đây là lúc dễ ra quyết định tỉnh táo hơn so với mùng 1 còn quá nhiều cảm xúc.

3 lý do nên mở lại tài khoản tiết kiệm ngay từ mùng 3

1. Chặn "dòng tiền trôi nổi"

Sau Tết, ví thường có thêm tiền mặt hoặc tiền lì xì chưa sử dụng. Nếu để trong tài khoản thanh toán, số tiền này rất dễ bị tiêu dần cho các khoản nhỏ:

- Ăn uống thêm vài buổi.

- Mua sắm "xả Tết".

- Các khoản phát sinh không nằm trong kế hoạch.

Chỉ cần chuyển một phần vào tài khoản tiết kiệm, bạn đã đặt lại ranh giới cho dòng tiền.

2. Tạo cảm giác bắt đầu chủ động

Tiết kiệm đầu năm không cần số lớn.

Có thể là:

- 1 triệu đồng.

- 2 triệu đồng.

- Hoặc 10–20% số tiền lì xì nhận được.

Điều quan trọng không nằm ở con số, mà ở tín hiệu bạn gửi cho chính mình: Năm mới bắt đầu bằng việc giữ tiền, không phải tiêu tiền.

3. Giảm áp lực tháng Giêng

Tháng Giêng thường có nhiều khoản phát sinh:

- Tiệc tân niên.

- Đi lễ đầu năm.

- Chi tiêu sinh hoạt quay lại bình thường.

Nếu có một khoản tiết kiệm được "neo" lại từ mùng 3, bạn sẽ bước vào tháng đầu năm với tâm thế vững hơn.

Giả sử sau 3 ngày Tết, bạn còn lại 5.000.000 đồng trong ngân sách. Nếu chuyển 3.000.000 đồng vào tiết kiệm ngay mùng 3:

- Số tiền khả dụng để chi tiếp chỉ còn 2.000.000 đồng.

- Bạn buộc phải cân nhắc kỹ các khoản còn lại.

Nhưng nếu giữ cả 5 triệu trong tài khoản thanh toán, khả năng cao số tiền ấy sẽ "mòn" dần mà không để ý.

Mùng 3 không phải kết thúc Tết, mà là thiết lập kỷ luật

Tiết kiệm đầu năm không làm mất không khí Tết. Ngược lại, nó giúp những ngày sau nhẹ nhàng hơn. Mở lại tài khoản tiết kiệm vào mùng 3 giống như đặt một chiếc chốt nhỏ giữa dòng chi tiêu đang chảy.

Không cần nhiều. Không cần phô trương. Chỉ cần đúng thời điểm. Và mùng 3 chính là thời điểm dễ làm điều đó nhất.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

