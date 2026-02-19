"Thiên thần" mới của bóng chuyền Việt Nam xinh đẹp ngày Tết, 19 tuổi cao 1m79, visual khiến dân tình ngẩn ngơ
Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng thiên bẩm trên sàn đấu, đối chuyền trẻ Ngô Thị Bích Huệ vừa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với bộ ảnh đón xuân Bính Ngọ 2026.
Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, "hot girl" của CLB Binh chủng Thông tin – Ngô Thị Bích Huệ đã gửi tặng người hâm mộ bộ ảnh mới đầy ấn tượng. Tay đập sinh năm 2006 xuất hiện trong tà áo trắng tinh khôi. Với gương mặt thanh tú và chiều cao lý tưởng, Bích Huệ nhận được "mưa" lời khen từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, vẻ đẹp của cô không hề thua kém các hoa khôi trước đó của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Dù mới bước sang tuổi 20, Ngô Thị Bích Huệ đã khẳng định được vị thế là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m79, tầm bật đà 2m90 và bật chắn 2m85, cô gái quê Nghệ An có khả năng chơi đa năng ở cả vị trí chủ công lẫn đối chuyền.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Bích Huệ khi cô cùng đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới. Ngay trong lần đầu bước ra biển lớn, cô đã tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là màn trình diễn "hủy diệt" trước U21 Canada với 26 điểm ghi được, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của đội nhà.
