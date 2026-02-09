Cháu gái HLV Mai Đức Chung khoe visual xinh đẹp, tự hào,khâm phục khi ông nội là Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards

Tại Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7/2 vừa qua, HLV ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã được vinh danh là một trong năm Đại sứ truyền cảm hứng bởi hành trình 30 năm bền bỉ cống hiến và gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam. Do lịch trình tập huấn cùng đội tuyển, ông không thể có mặt trực tiếp tại lễ trao giải. Con trai và cháu nội của HLV Mai Đức Chung đã thay ông dự lễ và nhận vinh danh.

Xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025, bạn Mai Phương Anh - cháu gái của HLV Mai Đức Chung - nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi visual xinh xắn, nhẹ nhàng cùng khí chất dịu dàng, thần thái rạng rỡ. Cô nữ sinh lớp 12 mang theo niềm yêu thích và đầy hào hứng tham dự WeChoice Awards. Sau chương trình, Phương Anh chia sẻ chân thành khi được tận mắt chứng kiến ông nội được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng.

Anh Mai Đức Minh - con trai HLV Mai Đức Chung cùng bạn Phương Anh - cháu gái HLV Mai Đức Chung có mặt tại Gala WeChoice Awards 2025

Cháu gái HLV Mai Đức Chung cho biết khi xem lại hành trình hơn ba thập kỷ ông nội gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam, điều cô làm ấn tượng nhất không phải là những tấm huy chương hay cột ánh sáng vinh quang, mà là sự bền bỉ tắm và tinh thần cống không mệt mỏi.

"Khi xem lại câu chuyện về ông nội và hành trình gắn bó bền bỉ với bóng đá nữ suốt ba thập kỉ, điều khiến em ấn tượng nhất không phải là những thành tích lớn, mà là sự kiên trì và lặng lẽ cống hiến của ông.

Em học được từ ông rằng, để theo đuổi một điều có ý nghĩa với bản thân và mọi người, đôi khi không cần sự ghi nhận ngay lập tức, mà cần một niềm tin đủ vững và một tình yêu đủ lâu dài".

Cháu gái HLV Mai Đức Chung gây chú ý với visual xinh đẹp, khí chất nền nã

Phương Anh không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến HLV Mai Đức Chung được xướng tên là Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025. Với cô bé, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân mà còn là điều quan trọng dành cho những giá trị mà ông nội kính yêu đã mang lại cho cộng đồng.

"Em cảm thấy rất tự hào và khâm phục khi ông trở thành Đại sứ truyền cảm hứng, không chỉ vì danh hiệu, mà vì những giá trị ông mang lại cho cộng đồng, đặc biệt là việc tạo cơ hội, niềm tin cho bóng đá nữ và thể thao nước nhà. Với em, ông là minh chứng cho sự tử tế, bền bỉ và cũng là động lực, tấm gương lớn để em học hỏi, cố gắng hơn trong cuộc sống", Phương Anh nói.

Là một người trẻ tham dự WeChoice Awards 2025, Phương Anh thừa nhận cô vừa cảm thấy tự hào, vừa có chút áp lực khi chứng kiến những câu chuyện truyền cảm hứng.

"Là một người trẻ, khi chứng kiến những câu chuyện tại WeChoice Awards 2025, em vừa cảm thấy tự hào, vừa có phần áp lực, nhưng trên hết là được tiếp thêm rất nhiều động lực. Áp lực vì em nhận ra có rất nhiều người đã làm được những điều ý nghĩa cho cộng đồng từ rất sớm, bằng sự bền bỉ, đam mê và một trái tim đầy yêu thương.

Nhưng chính điều đó cũng khiến em tin rằng, nếu mình đủ nghiêm túc với con đường đã chọn, đủ kiên trì và đam mê, thì mỗi người trẻ đều có thể toả sáng, tạo ra giá trị theo cách riêng", cô gái trẻ nói.

Khép lại đêm Gala, Phương Anh cho rằng việc được gặp gỡ và chứng kiến những con người đã cống hiến hết mình trong năm qua là động lực lớn không chỉ với cô mà còn với rất nhiều bạn trẻ. WeChoice Awards 2025 không đơn thuần là một lễ vinh danh, mà còn là lời nhắc nhở đầy cảm hứng: hãy không ngừng học hỏi, nỗ lực và theo đam mê, để cùng nhau viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa cho Việt Nam trong tương lai.