5 trái cây NÊN dùng để cúng ông Công ông Táo, vừa đẹp mâm lễ vừa mang ý nghĩa cát lành

Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là nghi thức quan trọng, thể hiện lòng thành kính của gia chủ trước khi tiễn Táo Quân về trời. Bên cạnh mâm cơm mặn hoặc chay, mâm trái cây dâng cúng cũng được nhiều gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ để "đủ lễ" mà còn gửi gắm mong cầu may mắn, sung túc cho năm mới. Theo quan niệm dân gian, những loại trái cây có hình dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, tên gọi và ý nghĩa tốt lành sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Dưới đây là 5 loại trái cây thường được khuyên dùng khi cúng ông Công ông Táo, vừa quen thuộc vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

1. Bưởi

Bưởi là một trong những loại quả xuất hiện rất phổ biến trên mâm cúng cuối năm. Quả bưởi tròn đầy, vỏ căng bóng tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và sum họp. Trong quan niệm dân gian, bưởi còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xui rủi, đón cát khí cho gia đình trước thềm năm mới. Khi cúng ông Công ông Táo, nhiều gia đình chọn bưởi xanh hoặc bưởi vàng nhạt, dáng tròn đều, cuống còn tươi để mâm lễ thêm trang nghiêm. Đây cũng là loại quả dễ bày, giữ được lâu mà không lo nhanh hỏng.

2. Chuối

Chuối, đặc biệt là chuối xanh, được xem là loại quả mang ý nghĩa che chở, nâng đỡ. Nải chuối xòe đều như bàn tay hứng lộc, tượng trưng cho việc đón nhận may mắn và phúc khí từ trời đất.

Trong mâm cúng ông Công ông Táo, chuối thường được đặt ở vị trí trung tâm hoặc làm nền để nâng đỡ các loại trái cây khác. Chuối xanh cũng thể hiện mong muốn mọi việc trong năm mới được vững vàng, thuận lợi ngay từ những ngày đầu.

3. Cam

Cam là loại trái cây có màu sắc tươi sáng, tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và năng lượng tích cực. Theo quan niệm dân gian, màu cam - vàng mang ý nghĩa hanh thông, buôn bán thuận lợi, làm ăn phát đạt.

Cam còn có hương thơm dịu nhẹ, hình dáng tròn trịa, rất phù hợp để dâng cúng trong những dịp lễ quan trọng. Khi chọn cam cúng Táo Quân, nhiều gia đình ưu tiên cam có vỏ mịn, màu đều, không sạm hay trầy xước để giữ trọn sự trang nghiêm.

4. Táo

Táo thường được xem là biểu tượng của bình an và hòa thuận. Trong văn hóa Á Đông, tên gọi và hình dáng của quả táo gắn với mong cầu cuộc sống êm ấm, gia đình yên ổn, ít sóng gió. Táo cũng là loại trái cây dễ kết hợp trong mâm cúng, màu sắc hài hòa, không quá nặng mùi. Việc dâng táo trong lễ cúng ông Công ông Táo thể hiện mong muốn một năm mới bình an, suôn sẻ, mọi việc tiến triển thuận lợi.

5. Nho

Nho tượng trưng cho sự sinh sôi, gắn kết và sung túc. Những chùm nho kết trái sum suê mang ý nghĩa gia đình đông đủ, công việc phát triển liên tục, của cải tích lũy dần dần. Ngoài ý nghĩa tốt lành, nho còn giúp mâm trái cây thêm mềm mại, cân đối về hình thức. Nhiều gia đình lựa chọn nho xanh hoặc nho đỏ tươi để tạo điểm nhấn, giúp mâm cúng ông Công ông Táo vừa đẹp mắt vừa trang trọng.

Lưu ý khi chọn trái cây cúng ông Công ông Táo

Dù lựa chọn loại trái cây nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự chỉn chu và thành tâm. Trái cây dùng để cúng nên là quả tươi, nguyên vẹn, không dập nát, không quá chín hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Hình dáng nên tròn đều, màu sắc tự nhiên, tránh những quả méo mó hoặc trầy xước nhiều. Trước khi bày lên mâm cúng, gia chủ nên lau nhẹ cho sạch bụi, giữ trái cây khô ráo để thể hiện sự tôn kính và trang nghiêm trong ngày tiễn Táo Quân về trời.

