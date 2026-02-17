Chủ tịch Hà Nội FC tung ảnh đón năm mới, Đỗ Mỹ Linh mặt mộc cực xinh nhưng phàn nàn một "tật xấu" của chồng

Không khí năm mới đang tràn ngập mạng xã hội và mới đây, thiếu gia Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội khiến dân tình thích thú khi chia sẻ loạt ảnh gia đình bên bà xã - hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - đầy ấm áp để chào đón năm mới.

Trên trang cá nhân, vị doanh nhân trẻ viết: "1 năm con rắn với nhiều điều may mắn và hạnh phúc cùng gia đình. Mong rằng năm mới sẽ thật nhiều niềm vui và thành công tới với tất cả ngựa".

Đi kèm là những khoảnh khắc đời thường giản dị: ảnh chụp cùng gia đình nhỏ, khoảnh khắc selfie cực gần gũi và cả tấm hình hai vợ chồng Mỹ Linh - Vinh Quang trong chuyến nghỉ dưỡng bên bãi biển. Không quá cầu kỳ, không concept sang chảnh, tất cả đều toát lên sự bình yên và viên mãn.

Và dĩ nhiên, nhân vật chiếm trọn spotlight chính là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Trong loạt ảnh được ông xã đăng tải, nàng hậu gần như để mặt mộc hoàn toàn, không filter, không chỉnh sửa kỹ càng. Làn da mịn màng, ngũ quan thanh tú và thần thái dịu dàng khiến nhiều người phải trầm trồ: đúng chuẩn "hoa hậu mặt mộc" là đây chứ đâu!

Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng bật cười chính là phản ứng của chính chủ. Ngay dưới bài đăng, Đỗ Mỹ Linh để lại bình luận nửa đùa nửa thật: "Nguy hiểm quấ... Sao cứ up hình không chỉnh sửa gì vậy".

Chỉ một câu than thở nhẹ nhàng nhưng đủ cho thấy nàng hậu cũng "run nhẹ" khi chồng liên tục đăng ảnh không qua chỉnh sửa. Với hội chị em, việc bị tung ảnh mặt mộc vốn đã đủ hồi hộp, huống chi đây lại là ảnh cận mặt, ánh sáng tự nhiên, chẳng có app hỗ trợ!

Dẫu vậy, phải công nhận rằng cái "nguy hiểm" mà Đỗ Mỹ Linh nhắc đến lại vô tình trở thành minh chứng cho nhan sắc thật đáng nể của cô. Không son phấn đậm, không make-up cầu kỳ, bà xã Chủ tịch Hà Nội FC vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Loạt ảnh năm mới của gia đình Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh vì thế không chỉ đơn thuần là lời chúc đầu năm, mà còn là khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, cho thấy cuộc sống hạnh phúc phía sau ánh hào quang. Và nếu đây là "nguy hiểm", thì chắc hẳn nhiều người cũng mong mình… nguy hiểm được như thế!