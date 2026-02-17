Trực cấp cứu ngày Tết: Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không

“ Chuẩn bị tối đa nhưng mong được làm tối thiểu. Không làm thì tốt nhất ”. Nghe qua tưởng như nghịch lý, nhưng đó lại là triết lý rất thật của người làm hồi sức, cấp cứu. Với PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đó không chỉ là chỉ đạo chuyên môn mà còn là ước mong từ đáy lòng sau hơn ba thập kỷ gắn bó với những ca bệnh sinh tử, với nhiều đêm giao thừa hiếm khi trọn vẹn bên gia đình.

Tết Nguyên đán với phần lớn người dân là thời khắc đoàn viên nhưng lại luôn là giai đoạn nhạy cảm tại các bệnh viện tuyến cuối. Tai nạn giao thông tăng, nguy cơ ngộ độc thực phẩm hiện hữu, các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, hô hấp dễ diễn biến nặng do thời tiết và sinh hoạt đảo lộn.

Theo nhận định của các bác sỹ, năm nay số bệnh nhân nhập viện tăng từ sau Tết Dương lịch do biến động thời tiết, trong khi áp lực chuyển tuyến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục gia tăng. Điều đó khiến kỳ nghỉ Tết dự báo sẽ không hề “nhẹ nhàng” với những đơn vị tuyến cuối như Bạch Mai.

Trung tâm Cấp cứu A9, nơi được ví như “đầu sóng ngọn gió” của bệnh viện, được xác định là điểm nóng cần duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất suốt kỳ nghỉ.

Không khí Tết ở Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Không ồn ào hay phô trương, công tác trực Tết tại Bạch Mai được xây dựng bằng kịch bản chi tiết và các phương án dự phòng. Nhân lực được bố trí nhiều lớp, từ trực chính, thường trực, thường trú đến các tổ cấp cứu ngoại viện. Các chuyên khoa trọng điểm như Tim mạch, Chống độc, Nhiệt đới, Đột quỵ duy trì khả năng hội chẩn đa chuyên ngành 24/24.

Phòng mổ cấp cứu luôn có ê-kíp trực sẵn. Trưởng khoa, lãnh đạo trung tâm và ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo tại chỗ. Thuốc men, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất được rà soát, bổ sung theo kịch bản xấu nhất, với yêu cầu “không bị động dù chỉ một phút”.

Song song đó, bệnh viện cũng tính đến những khoảng nghỉ ngắn cho nhân viên y tế; không phải để giảm nhịp công việc, mà để bảo đảm sự tỉnh táo, chính xác trong từng quyết định – yếu tố sống còn ở hồi sức, cấp cứu.

Với những người làm A9, ký ức về các ca trực giao thừa luôn đặc biệt. Có năm, khi thời khắc chuyển giao cận kề, một bệnh nhân trẻ bị tai nạn nặng được đưa vào cấp cứu. Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không. Dưới ánh đèn phòng cấp cứu, cả kíp tập trung tuyệt đối.

Nửa giờ sau thời khắc bước sang năm mới, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Giao thừa trôi qua trong lặng lẽ, đổi lại là một con người được trao thêm cơ hội sống. Với bác sĩ cấp cứu, đó chính là niềm vui đầu năm.

Với PGS.TS Đào Xuân Cơ, đón giao thừa tại bệnh viện đã trở thành điều quen thuộc từ khi còn là bác sỹ điều trị cho đến lúc đảm nhiệm cương vị giám đốc. Điều khiến ông trăn trở không phải sự hy sinh cá nhân, mà là thực tế mỗi năm vẫn có hàng nghìn người bệnh phải nằm viện trong những ngày Tết – quãng thời gian lẽ ra dành cho sum họp.

Bởi vậy, bên cạnh chuẩn bị chuyên môn, bệnh viện cố gắng tạo không khí Tết ấm áp cho người bệnh và nhân viên y tế: phiên chợ Tết yêu thương, gian hàng 0 đồng, suất ăn Tết, không gian xuân, lời chúc và lì xì đêm giao thừa. Những chi tiết nhỏ, nhưng đủ để người ở lại bệnh viện không cảm thấy đơn độc.

Đi qua hàng chục năm đối diện ranh giới sinh tử, ước mong lớn nhất của người đứng đầu bệnh viện lại rất giản dị, ít người phải vào viện nhất, ít ca cấp cứu nhất, người dân an toàn và khỏe mạnh để đón xuân.