Tưởng chỉ là cúm mùa, bé trai 12 tuổi sốt trở lại: Bác sĩ vén ống quần kiểm tra liền yêu cầu cấp cứu khẩn cấp

11-02-2026 - 09:00 AM | Sống

Sốt đã hạ rồi lại tăng cao, nhiều gia đình thường nghĩ đơn giản là cúm tái phát. Nhưng với một bé trai 12 tuổi, chính suy nghĩ chủ quan đó suýt chút nữa phải trả giá đắt.

Theo chia sẻ của bác sĩ nhi khoa La Thế Huyên, Giám đốc Phòng khám Nhi khoa Xu Ân tại Đài Loan, Trung Quốc, cậu bé trước đó đến khám vì cảm cúm thông thường, sốt đã giảm. Tuy nhiên không lâu sau, trẻ bất ngờ sốt cao trở lại giữa thời điểm dịch cúm đang lưu hành.

Trong bối cảnh cúm mùa phổ biến, biểu hiện sốt cao kèm mệt mỏi rất dễ được chẩn đoán là cúm. Thế nhưng bác sĩ nhận thấy tình trạng mệt của bệnh nhi “khác thường”, không giống cảm cúm thông thường. Linh cảm có điều bất ổn, ông hỏi thêm người mẹ xem trẻ còn đau ở đâu không. Lúc này, người mẹ mới nhớ lại buổi sáng con từng than đau chân.

Tưởng chỉ là cúm mùa, bé trai 12 tuổi sốt trở lại: Bác sĩ vén ống quần kiểm tra liền yêu cầu cấp cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

Khi yêu cầu bé xắn ống quần lên kiểm tra, bác sĩ phát hiện vùng cẳng chân có mảng sưng đỏ rõ rệt, ấn đau. Hình ảnh này lập tức khiến ông nghĩ tới những bệnh cảnh nguy hiểm như viêm cân mạc hoại tử còn gọi là bệnh “ăn thịt người”, sốt phát ban do vi khuẩn hoặc nhiễm trùng mô mềm nặng.

Bỏ qua quy trình xét nghiệm cúm thông thường, bác sĩ lập tức viết giấy chuyển viện, yêu cầu gia đình đưa trẻ đến khoa Cấp cứu của bệnh viện lớn ngay lập tức.

Tại bệnh viện, trẻ rơi vào tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng. Các bác sĩ phải dùng kháng sinh mạnh và chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi điều trị trong 3 ngày. May mắn, sau giai đoạn nguy kịch, bệnh nhi qua khỏi.

Cảnh báo hội chứng sốc nhiễm độc do vi khuẩn

Theo chẩn đoán tại khoa Cấp cứu, trường hợp này nhiều khả năng là hội chứng sốc nhiễm độc TSS. Đây là tình trạng nhiễm khuẩn nặng khi vi khuẩn tiết độc tố vào máu, gây phản ứng viêm toàn thân dữ dội.

TSS có thể tiến triển rất nhanh, gây sốc, tụt huyết áp, suy hô hấp, hoại tử mô và suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Ở trẻ em, các dấu hiệu ban đầu đôi khi chỉ giống cảm cúm thông thường nên rất dễ bị bỏ sót.

Các chuyên gia nhi khoa cảnh báo, khi trẻ có biểu hiện sốt cao trở lại sau khi đã đỡ bệnh, kèm mệt lả bất thường, đau khu trú một vùng cơ thể, sưng đỏ da hoặc đau tăng nhanh, phụ huynh không nên chủ quan. Việc thăm khám kỹ toàn thân, kể cả những vị trí tưởng như không liên quan, có thể giúp phát hiện sớm biến chứng nguy hiểm.

Câu chuyện này cũng cho thấy trong y khoa, ngoài xét nghiệm và phác đồ điều trị, kinh nghiệm lâm sàng và sự cảnh giác trước những dấu hiệu nhỏ đôi khi là yếu tố quyết định giữa an toàn và rủi ro.

Nguồn và ảnh: ETToday

Căn bệnh đang bùng phát khiến người trẻ kiệt sức, trẻ nhỏ nhập viện hàng loạt, biến chứng phổi nhanh

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

