Căn bệnh đang bùng phát khiến người trẻ kiệt sức, trẻ nhỏ nhập viện hàng loạt, biến chứng phổi nhanh

28-11-2025 - 17:37 PM | Sống

Thời điểm giao mùa đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các ca cúm mùa, đặc biệt là cúm A, tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội.

Người lớn kiệt sức

Gần đây, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, luôn trong tình trạng kín giường bệnh. Anh T. (32 tuổi, Hà Nội) nhập viện vì sốt cao kéo dài, ho nhiều và tiêu chảy liên tục khiến cơ thể kiệt quệ. Anh cho biết nhiều đồng nghiệp trong công ty cũng mắc cúm, người nhẹ chỉ nghỉ vài ngày, người nặng phải nhập viện.

Ban đầu, anh T. chủ quan cho rằng cúm chỉ là bệnh nhẹ, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Tuy nhiên, khi phải nhập viện, anh mới nhận ra cúm không hề đơn giản như nghĩ.

Một trường hợp khác là bà S (89 tuổi, Hà Nội), được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng sốt cao, lơ mơ, gần như bất tỉnh sau một tuần tự mua thuốc cảm uống tại nhà nhưng không thuyên giảm.

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện E, cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân cúm A nhập viện muộn trong tình trạng khó thở, viêm phổi nặng và hầu hết đều chưa từng tiêm vaccine phòng cúm.

Trẻ mắc cúm gia tăng

Căn bệnh đang bùng phát khiến người trẻ kiệt sức, trẻ nhỏ nhập viện hàng loạt, biến chứng phổi nhanh- Ảnh 1.

Trẻ mắc cúm A đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu tháng 10 đến sáng 3/11/2025 đã ghi nhận 3.726 trường hợp mắc cúm, trong đó 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Riêng trong tuần 27/10 – 2/11, số ca dương tính cúm lên tới 1.518 trường hợp, có 169 bệnh nhi nhập viện vì biến chứng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện có hàng chục bệnh nhân cúm A đang điều trị, chủ yếu là trẻ em.

Một trường hợp bệnh nhi vài tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng viêm phế quản – phổi bội nhiễm, sốt cao liên tục, khò khè và ho nhiều. X-quang cho thấy tổn thương rõ hai bên phổi, xét nghiệm phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng. Nếu không phát hiện và xử trí sớm, trẻ có thể suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.

Cũng tại đây, bé gái 10 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng sốt 39,5°C, nôn hơn 10 lần/ngày, đau mỏi người và ho nhiều. May mắn, trẻ chưa xuất hiện biến chứng nhưng phải điều trị nội trú, bù nước, chống nôn và theo dõi sát.

Cúm mùa lây lan nhanh và có thể gây nhiều biến chứng như viêm phổi, co giật do sốt, viêm tai giữa…, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Những ngày gần đây, các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến thành phố đều ghi nhận lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Cúm diễn tiến nhanh, dễ gây biến chứng nặng

ThS.BS nội trú Nguyễn Đình Dũng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết cúm A lây qua đường hô hấp và có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

“Trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền dễ diễn tiến nặng hơn do sức đề kháng yếu. Giai đoạn đầu, cúm A giống cảm lạnh, nhưng bệnh có thể tiến triển nhanh thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết,” bác sĩ Dũng cho biết.

Các chuyên gia cũng lưu ý: ngay cả người trẻ, khỏe mạnh cũng có nguy cơ bị cúm A nặng, do đó không nên chủ quan. Khi sốt cao đột ngột, cần đi khám để xác định nguyên nhân, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, tránh làm bệnh trở nặng hoặc che mờ triệu chứng.

Căn bệnh đang bùng phát khiến người trẻ kiệt sức, trẻ nhỏ nhập viện hàng loạt, biến chứng phổi nhanh- Ảnh 2.

Tiêm vaccine là các đơn giản để ngăn ngừa cúm A.

Tiêm vaccine - biện pháp bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), thời tiết giao mùa là điều kiện lý tưởng để virus cúm A bùng phát. Tiêm vaccine cúm hằng năm là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và phòng tránh biến chứng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Ngoài tiêm phòng, bác sĩ khuyến cáo: Rửa tay thường xuyên; Đeo khẩu trang tại nơi đông người; Vệ sinh nhà cửa, phòng học; Tránh tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh; Cách ly người bệnh trong gia đình để hạn chế lây lan.

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

