Nghiên cứu mới: Đi tiểu ngồi đặc biệt tốt với nam giới, giúp tránh căn bệnh 80% người mắc khi về già

Tư thế ngồi – “chìa khóa” bảo vệ tuyến tiền liệt và sức khỏe đường tiết niệu

Hầu hết nam giới từ bé đến lớn đều được mặc định với thói quen đứng khi đi tiểu. Đó vừa là sự tiện lợi, vừa được xem là biểu tượng của “nam tính”. Thế nhưng, y học hiện đại lại đang dần chứng minh điều ngược lại: tư thế ngồi mới là “lựa chọn vàng” cho sức khỏe.

Bác sĩ Gerald Collins, chuyên gia tiết niệu tại Bệnh viện Alexandra (Anh), khẳng định: “Ngồi tiểu là tư thế hiệu quả nhất cho nam giới, vì lúc này các cơ ở xương chậu và cột sống được thư giãn hoàn toàn, giúp dòng chảy tự nhiên, bàng quang dễ dàng rỗng hơn.”

Một nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Leiden (Hà Lan) đã đo lường sự khác biệt giữa hai tư thế và chỉ ra rằng: ngồi tiểu giúp bàng quang được làm rỗng nhanh hơn, hoàn toàn hơn. Ngược lại, khi đứng, các cơ vùng chậu và bụng dưới phải căng cứng để giữ thăng bằng, khiến việc bài tiết không triệt để, dễ để lại cảm giác khó chịu và gây tồn đọng nước tiểu.

Điều này đặc biệt quan trọng với nam giới trung niên và cao tuổi, bởi khi tuổi tác tăng, nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt cũng tăng theo. Đây là tình trạng mô xung quanh tuyến tiền liệt giãn nở, gây chèn ép niệu đạo, khiến việc tiểu tiện trở nên khó khăn. Theo thống kê, tới 80% đàn ông trên 80 tuổi sẽ đối diện với căn bệnh này, với các triệu chứng phổ biến như tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, dòng tiểu yếu hoặc bị ngắt quãng.

Ngồi khi đi tiểu được xem như một biện pháp hỗ trợ tự nhiên, giúp quá trình bài tiết dễ dàng hơn, giảm áp lực cho bàng quang, từ đó hạn chế các biến chứng. Tiến sĩ Jesse N. Mills, Phó giáo sư lâm sàng Khoa Tiết niệu (ĐH California Los Angeles, Mỹ), phân tích: “Ngồi tiểu cho phép nam giới tận dụng cơ bụng để đẩy hết những giọt cuối cùng, mang lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ hơn.”

Bên cạnh lợi ích về y học, tư thế ngồi còn giúp giảm tình trạng nước tiểu bắn ra ngoài – một vấn đề tưởng nhỏ nhưng gây khó chịu cho nhiều gia đình. Không ít nam giới chia sẻ rằng từ khi chuyển sang ngồi tiểu, họ nhận thấy không gian vệ sinh chung sạch sẽ hơn, hạn chế mùi khó chịu và tiết kiệm công dọn dẹp.

Thói quen, định kiến văn hóa và sự thay đổi trong xã hội hiện đại

Dù lợi ích đã được chứng minh rõ ràng, song việc thay đổi thói quen lại không hề dễ dàng, đặc biệt là với cánh mày râu. Tại nhiều quốc gia phương Tây, ngồi khi tiểu từng bị coi là hành động “yếu đuối” và bị chế giễu. Ở Đức, thậm chí có từ “Sitzpinkler” (người ngồi tiểu) với hàm ý chê bai. Tuy nhiên, vài thập kỷ gần đây, nhận thức đã thay đổi. Khảo sát của YouGov năm 2023 cho thấy 40% đàn ông Đức hiện đã chọn tư thế ngồi, và nhiều nhà vệ sinh công cộng tại nước này còn treo biển yêu cầu nam giới “không đứng tiểu” để đảm bảo vệ sinh chung.

Tại Mỹ, sự thay đổi diễn ra chậm hơn. Theo khảo sát, chỉ 10% đàn ông Mỹ thường xuyên ngồi khi đi vệ sinh. Đáng chú ý, có tới 35% nam giới trên 55 tuổi khẳng định họ chưa bao giờ làm điều này, trong khi ở nhóm 18–24 tuổi, tỷ lệ phản đối thấp hơn (21%). Điều này cho thấy sự khác biệt thế hệ rõ rệt: người trẻ cởi mở hơn trong việc thay đổi quan niệm, trong khi người lớn tuổi vẫn gắn việc đứng tiểu với “sự nam tính”.

Ngược lại, ở Nhật Bản, xu hướng ngồi tiểu đã trở thành chuẩn mực mới. Từ cuối những năm 1990, khái niệm “suwari-shon” (ghép từ “suwari” – ngồi và “shonben” – tiểu tiện) xuất hiện, nhanh chóng được nam giới trẻ đón nhận. Khảo sát năm 2021 của hãng Lion Corp cho thấy 60,9% đàn ông Nhật trong độ tuổi 20–60 thích ngồi khi tiểu. Động cơ chính, theo họ, là để giữ gìn vệ sinh chung và tạo sự thoải mái cho bản thân.

Từ những ví dụ này, có thể thấy rằng việc thay đổi thói quen không chỉ phụ thuộc vào y học mà còn gắn chặt với yếu tố văn hóa và nhận thức xã hội. Một số nơi, ngồi tiểu vẫn bị coi là “mất nam tính”, trong khi ở những quốc gia khác, nó được xem là hành động văn minh và tôn trọng người xung quanh.

Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc nam giới cần nhìn nhận thực tế: sự nam tính không nằm ở tư thế đi vệ sinh, mà ở việc biết chăm sóc sức khỏe và tôn trọng môi trường sống chung. Việc chọn tư thế ngồi khi đi tiểu, về bản chất, là một thói quen nhỏ nhưng có tác động lớn – từ giảm nguy cơ mắc bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống, đến nâng cao ý thức vệ sinh trong cộng đồng.

