Nếu bạn không mắc 4 căn bệnh này trước 50 tuổi thì sẽ giảm nguy cơ bị ung thư khi về già, đừng lo lắng quá nhiều!

Tuy nhiên, một nghiên cứu tiếp theo gần đây được hoàn thành bởi Trường Y tế Công cộng Harvard và Trung tâm Ung thư Châu Âu đã đưa ra một kết luận giúp mọi người yên tâm hơn: Nếu cơ thể không có một số loại bệnh mãn tính trước 50 tuổi, nguy cơ ung thư trong vài thập kỷ tới sẽ thấp hơn gần 70% so với người bình thường. Nghiên cứu đã theo dõi hơn 380.000 người trên 40 tuổi trong 20 năm.

Nói cách khác, một số bệnh không phải là ung thư, mà vô thức "mở đường" cho ung thư, và nếu bạn không bị mắc những bệnh này trước 50 tuổi thì nguy cơ mắc ung thư những năm sau đó sẽ giảm đi rất nhiều.

Thứ nhất là các bệnh chuyển hóa

Nhiều người nghĩ rằng lượng đường trong máu cao và tăng lipid máu chỉ là kết quả của "thói quen sống xấu", nhưng thực tế không phải vậy.

Chuyển hóa glucose bất thường giữ cho mức insulin cao trong cơ thể trong một thời gian dài và insulin cao chính xác là môi trường ưa thích của các tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người có lượng đường trong máu lúc đói trên 6,1 mmol/L có nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tụy cao gấp 2,3 lần trong tương lai.

Nếu quá trình trao đổi chất tốt, cân nặng ổn định, lượng đường trong máu và lipid bình thường trước 50 tuổi thì mức độ căng thẳng oxy hóa và phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể sẽ giảm đáng kể, cắt đứt một kênh quan trọng cho sự phát triển của ung thư. Theo ý kiến của tác giả, kiểm soát lượng đường trong máu và cân nặng không chỉ để ngăn ngừa bệnh tiểu đường, nó thực chất là "chặn" đất cho tế bào ung thư phát triển.

Thứ hai, các bệnh tim mạch

Sức khỏe của hệ tim mạch cũng là chìa khóa để xác định nguy cơ ung thư trong tương lai. Tăng huyết áp và xơ cứng động mạch lâu dài không chỉ làm tổn thương tim mạch máu mà còn ảnh hưởng rất lớn đến vi tuần hoàn của toàn bộ cơ thể.

Một khi môi trường vi mô thay đổi, hoạt động và phân bố của các tế bào miễn dịch sẽ bị xáo trộn, hiệu quả loại bỏ các tế bào đột biến sẽ giảm và nguy cơ ung thư sẽ tăng lên một cách tự nhiên.

Dữ liệu từ Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho thấy những người đàn ông bị huyết áp cao trước 45 tuổi có nguy cơ phát triển ung thư gan và thận cao hơn 58% so với những người có huyết áp bình thường.

Đồng thời, bệnh nhân tăng huyết áp có nhiều gốc tự do oxy hóa hơn trong cơ thể, suy yếu khả năng sửa chữa tổn thương DNA và có nhiều khả năng gây đột biến tế bào. Ngược lại, nếu huyết áp nằm trong phạm vi bình thường và độ đàn hồi của mạch máu tốt trước tuổi 50, phần nguy cơ này sẽ bị suy yếu rất nhiều trong tương lai.

Thứ ba, bệnh mãn tính

Các bệnh mãn tính về gan và hệ tiêu hóa là một "điểm nóng" khác của ung thư. Viêm gan, gan nhiễm mỡ và các bệnh viêm đường ruột đều có liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư.

Viêm mãn tính kích thích tăng sinh và sửa chữa tế bào, và xác suất lỗi sao chép DNA tăng lên đáng kể trong quá trình lặp đi lặp lại này. Một dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Ung thư Trung Quốc chỉ ra rằng tỷ lệ mắc ung thư gan ở những người có tiền sử viêm gan mãn tính gấp 12 lần so với người bình thường. Bệnh nhân viêm ruột mạn tính có nguy cơ mắc ung thư ruột kết cao gấp 6 lần so với người bình thường.

Nếu chức năng gan bình thường và không có bệnh mãn tính trong dạ dày và ruột trước 50 tuổi, khả năng mắc các khối u nội tạng như vậy có thể giảm gần một nửa. Quan trọng hơn, loại bệnh này xuất hiện càng sớm thì tình trạng viêm tích lũy càng kéo dài và nguy cơ ung thư càng lớn.

Cuối cùng, các bệnh tự miễn

Điều cuối cùng phải nói là sự ổn định hoạt động của hệ thống miễn dịch. Trên thực tế, cơ thể con người sản sinh ra hàng nghìn tế bào có thể trở thành ung thư mỗi ngày và lý do tại sao không có tai nạn là do hệ thống miễn dịch nhận biết và loại bỏ chúng.

Nếu một người mắc bệnh tự miễn dịch lâu dài, rối loạn hệ miễn dịch hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong thời gian dài trước 50 tuổi thì "tỷ lệ mất tích" tế bào ung thư sẽ tăng lên. Theo Viện Ung thư Quốc gia, những người có tiền sử bất thường miễn dịch toàn thân có nguy cơ ung thư suốt đời cao hơn gần 80% so với dân số nói chung. Và nếu chức năng miễn dịch khỏe mạnh và ổn định, cơ thể có thể tiếp tục duy trì cơ chế "tuần tra" và "dọn dẹp", do đó tế bào ung thư không còn nơi nào để ẩn náu.

Với những kết quả nghiên cứu này, nhiều người sẽ hỏi: "Nếu tôi mắc những căn bệnh này trước 50 tuổi, liệu tôi có bị ung thư không?" Câu trả lời tất nhiên là KHÔNG.

Nguy cơ cao không có nghĩa là nó sẽ xảy ra, nhưng nó có nghĩa là lối sống và nhịp khám sức khỏe phải được quản lý sớm hơn và nghiêm ngặt hơn những người khác.

Đường bảo vệ ung thư của cơ thể không phải là một cơ quan đơn lẻ, mà là kết quả của sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống. Các bệnh mãn tính ban đầu thường là tín hiệu của khả năng phòng thủ lỏng lẻo và bỏ lỡ cơ hội sửa chữa có thể dễ dàng biến thành các vấn đề nghiêm trọng hơn trong nhiều thập kỷ sau đó.

Theo các tác giả, ý nghĩa quan trọng nhất của những dữ liệu này là nhắc nhở rằng thay vì sợ hãi mỗi ngày, tốt hơn hết bạn nên can thiệp và ngăn chặn sớm. Giữ cân nặng của bạn trong phạm vi bình thường, kiểm soát lượng đường trong máu và lipid, ngăn ngừa tăng huyết áp trở thành mãn tính, tránh xa tình trạng viêm lâu dài, duy trì sự cân bằng của hệ thống miễn dịch... là cốt lõi của những gì thực sự quyết định nguy cơ ung thư.

Đối với những người chưa mắc các bệnh này trước 50 tuổi, điều này có nghĩa là cơ thể đã ở trong trạng thái tự phục hồi tốt, và chỉ cần duy trì thì nguy cơ ung thư trong tương lai sẽ thấp hơn. Vì vậy, thay vì quá sợ hãi, hãy tập trung vào việc duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.