Ngày 30/9 Hà Nội ngập kinh hoàng, thầy trò quây quần bên bữa tối ấm lòng tại trường Marie Curie

Giữa cơn bão Bualoi hoành hành với mưa như trút nước, biến nhiều tuyến phố thành "sông" ngập úng, trường Marie Curie Hà Nội đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" ấm áp cho hàng trăm học sinh, giáo viên và cán bộ kẹt lại. Hiệu trưởng thầy Khang nhanh chóng phát thông báo đặc biệt, biến nỗi lo mưa gió thành khoảnh khắc sẻ chia đầy nhân văn.

Theo thông báo đăng tải trên fanpage chính thức của trường, do ảnh hưởng nặng nề của bão Bualoi, giao thông ùn tắc nghiêm trọng khiến nhiều người không thể về nhà kịp thời. "Nhà trường không để học sinh và tất cả mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được", thầy Khang viết. Ngay lập tức, các nhà bếp của trường tất bật chuẩn bị suất ăn tối miễn phí, nóng hổi, dinh dưỡng trong điều kiện cho phép để xua tan cái lạnh giá của cơn mưa.

Tất cả mọi người bị kẹt lại trường được bếp chuẩn bị bữa tối "ấm lòng". Các em học sinh được chia thành nhóm nhỏ, ngồi quây quần bên những bàn ăn giản dị nhưng tràn đầy hơi ấm. Một số phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội: "Đọc thông báo của thầy Khang mà xúc động đến nghẹn ngào. Con tôi dù đã ra trường nhưng vẫn tự hào về ngôi trường nhân văn này".

Thầy trò cùng ăn mỳ tôm

Bếp ăn của trường chuẩn bị bữa tối cho mọi người

Các học sinh có trải nghiệm đáng nhớ trong ngày bão về

Bữa tối đơn sơ nhưng ấm áp tại trường

Khoảnh khắc những học trò nhỏ thưởng thức bữa tối đặc biệt trong đời học sinh

Nhà bếp tất bật chia đồ ăn cho mọi người. Nhà trường chuẩn bị thật chu đáo, bố mẹ cũng thấy yên tâm khi chưa lội được về đón con.

"Mặc dù bão ảnh hưởng nhưng vui như này các con còn muốn ở lại không về ý ạ", một phụ huynh để lại bình luận.

Hành động kịp thời của trường Marie Curie không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, đặt an toàn và tình yêu thương lên hàng đầu. Trong bối cảnh bão lũ đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Bắc, câu chuyện từ Marie Curie nhanh chóng viral, nhận hàng nghìn lượt tương tác tích cực. Nhiều cựu học sinh và phụ huynh gửi lời cảm ơn, hứa sẽ ủng hộ thêm cho các hoạt động thiện nguyện của trường.