Nghe cuộc gọi số lạ, người phụ nữ không nói gì, cảnh giác cúp máy luôn nhưng hôm sau nhận thông báo: Tài khoản bị trừ 200 triệu đồng

Tháng 5/2025, người phụ nữ họ Đường đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn chứa mã xác minh. Nghĩ hệ thống bị lỗi hoặc tin nhắn gửi nhầm người nên cô Đường bỏ qua. Không lâu sau, người phụ nữ nhận cuộc gọi đến từ một người tự xưng là bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng tài chính. Người này cho biết cô Đường vừa kích hoạt gói tín dụng mua sắm, cần cung cấp lại cho hệ thống mã xác minh đã gửi về số điện thoại của cô.

Cô Đường lập tức cảnh giác, khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy. Thế nhưng sáng hôm sau, người phụ nữ mới phát hiện tài khoản bị trừ 60.000 NDT (222 triệu đồng) không rõ lý do. Cô Đường lập tức báo cảnh sát địa phương.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện số tiền đang chảy vào một nền tảng mua sắm trực tuyến và quá trình giao dịch vẫn chưa hoàn tất nên số tiền đã bị tạm thời đóng băng. Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng này, hỗ trợ cô Đường làm thủ tục xin hoàn tiền để lấy lại được 60.000 NDT.

Dù đã lấy lại được số tiền, cô Đường vẫn thắc mắc về thủ đoạn của những kẻ lừa đảo. Cô khẳng định mình không cung cấp bất kỳ thông tin hay thao tác nào trong suốt cuộc gọi bất thường. Cảnh sát chỉ ra, trước đó cô Đường đã vô tình nhấp vào một liên kết mua sắm chứa vi rút trên mạng xã hội.

Khi vi rút này xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân, tội phạm có thể điều khiển từ xa các hoạt động của điện thoại, dẫn đến thông tin thẻ ngân hàng và mã xác minh đều bị lộ. Cuộc gọi cô Đường nhận được chỉ nhằm đánh lạc hướng trong khi kẻ lừa đảo tìm cách hoàn tất việc chuyển tiền khỏi tài khoản của cô.

Trong sự việc trên, cô Đường đã cảnh giác và nhờ cảnh sát phản ứng nhanh mới có thể lấy lại được số tiền bị lừa đảo. Trên thực tế, không phải ai cũng may mắn như vậy. Đã có nhiều trường hợp trình báo lực lượng chức năng về việc bị mất tiền sau các cuộc gọi bất thường.

Tháng 6/2025, một người phụ nữ họ Vương cho biết cô nhận được cuộc gọi từ “nhân viên bảo hiểm”. Người này nói rằng cô Vương đã vô tình mua nhầm hợp đồng bảo hiểm với mức phí 800 NDT/tháng (gần 3 triệu đồng), có thể huỷ để tránh lãng phí. Sau đó, người gọi hướng dẫn cô Vương tải phần mềm từ một trang web để xem hợp đồng.

Do lo lắng bị trừ tiền mỗi tháng, cô Vương đã làm theo mọi lời chỉ dẫn từ đối phương. Kết quả, màn hình điện thoại của cô tối đen trong 5 phút. Khi điện thoại có thể sử dụng trở lại, người phụ nữ phát hiện tài khoản bị trừ mất 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng). Cảnh sát kết luận tội phạm đã chiếm quyền kiểm soát điện thoại thông qua ứng dụng cô Vương tải theo yêu cầu của đối phương.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi của tội phạm, khuyến cáo mọi người không nên tải ứng dụng lạ, nhấp vào các đường liên kết từ các trang web chưa được xác minh trên mạng xã hội.

Trong trường hợp điện thoại liên tục nhận được nhiều mã xác minh dù trước đó bạn không thao tác gì, rất có thể điện thoại của bạn đang bị tội phạm tấn công. Khi nhận được cuộc gọi từ các nhân viên dịch vụ bất thường, hãy cúp máy và kiểm tra lại các ứng dụng mới tải gần đây, đề phòng tải nhầm ứng dụng giả mạo chứa vi rút tấn công tài khoản ngân hàng.

Theo Toutiao