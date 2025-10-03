Người phụ nữ rút sổ tiết kiệm 160 triệu đồng tại Agribank để chuyển khoản: Công an lập tức có mặt, yêu cầu ngừng giao dịch

Vào 17 giờ ngày 02/10, Công an xã Hương Đô (Hà Tĩnh) nhận được thông tin phản ánh từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Hương Khê về của một khách hàng có dấu hiệu bất thường khi chuyển tiền cho đối tượng không rõ danh tính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Hương Đô đã khẩn trương có mặt tại ngân hàng để xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, công an xác định chị Nguyễn Thị Kim Ngân (trú tại thôn Đông Trà, xã Hương Đô) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ Công an.

Đối tượng này sử dụng các thủ đoạn gian dối, đe dọa nếu chị Ngân không chuyển tiền thì sẽ bị bắt giữ. Vì hoảng sợ, chị Ngân đã đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm 160 triệu đồng, chuẩn bị chuyển vào tài khoản 100337439 tại Ngân hàng Eximbank theo yêu cầu của đối tượng.

Lực lượng Công an xã Hương Đô phối hợp Ngân hàng Agribank Hương Khê kịp thời giải thích, hướng dẫn chị Ngân hiểu rõ đây là một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến qua mạng.

Sau khi được Công an xã và cán bộ ngân hàng Agribank Hương Khê tuyên truyền, chị Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận thức rõ bản chất vụ việc là hành vi lừa đảo, từ chối chuyển tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Hương Đô và ngân hàng.

Công an xã Hương Đô khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội, đặc biệt là các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh﻿