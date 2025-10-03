Việt Nam sở hữu loại cá thế giới rất ưa chuộng, Mỹ đánh giá dinh dưỡng vượt cá hồi

Thịt cá trắng, vị thanh, dễ chế biến

Cá rô phi từ lâu đã được mệnh danh là “gà nước” nhờ thịt trắng thơm ngon, dễ chế biến và giàu giá trị dinh dưỡng. Không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam, loại cá này hiện nằm trong nhóm thực phẩm thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất thế giới, đặc biệt tại Mỹ – nơi giới chuyên gia đánh giá hàm lượng protein của cá rô phi còn vượt trội hơn cá hồi.

Trong số các loại cá nước ngọt, cá rô phi nổi bật bởi hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn, có thể thay thế thịt gà trong nhiều món ăn hằng ngày. Nhờ đặc tính này, cá rô phi thường được gọi là “gà nước” – một nguồn thực phẩm vừa gần gũi, vừa bổ dưỡng, thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Với kết cấu thịt chắc, ít xương dăm, cá rô phi trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người mới bắt đầu thử các món cá. Đặc biệt, ở nhiều quốc gia, cá rô phi còn là thành phần quen thuộc trong các thực đơn ăn kiêng, thực dưỡng hay thực đơn cho người cao tuổi.

Cá rô phi được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn (ảnh minh họa).

Giá trị dinh dưỡng vượt trội

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100 gram cá rô phi chứa tới 26 gram protein và 128 calo, cao hơn mức protein trung bình của nhiều loại cá biển, trong đó có cá hồi (20 gram/100 gram thịt cá). Ngoài ra, cá rô phi còn có lượng chất béo thấp, chỉ khoảng 3 gram và chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn và đa, tốt cho tim mạch.

Không dừng lại ở đó, cá rô phi còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, bao gồm: Niacin: 24% lượng khuyến nghị hàng ngày (RDI); Vitamin B12: 31% RDI; Phốt pho: 20% RDI; Kali: 20% RDI; Selenium: 78% RDI.

Đặc biệt, selen – một trong những khoáng chất dồi dào trong cá rô phi – có vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa, giúp cơ thể phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Ngoài ra, cá còn cung cấp canxi, magie, sắt, vitamin D, B3, B9 và choline – những dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ hoạt động của não bộ, tim mạch và hệ miễn dịch.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng cá rô phi là lựa chọn lành mạnh cho nhiều chế độ ăn khác nhau. Một số lợi ích nổi bật có thể kể đến:

- Kiểm soát cân nặng: Hàm lượng calo thấp nhưng giàu protein giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho người cần giảm cân.

- Bảo vệ tim mạch: Chất béo không bão hòa trong cá giúp giảm cholesterol xấu và điều hòa huyết áp.

- Tốt cho xương: Hàm lượng canxi và vitamin D hỗ trợ duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương.

- Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Nhờ giàu selen, cá rô phi được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi một số dạng ung thư.

Với những giá trị dinh dưỡng này, cá rô phi không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn là “thuốc bổ” tự nhiên giúp nâng cao sức khỏe.

Được ưa chuộng trên toàn cầu

Không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt Nam, cá rô phi còn chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cá rô phi nằm trong nhóm 10 loại thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, chỉ đứng sau tôm và cá hồi.

Sự phổ biến này đến từ đặc tính dễ nuôi, nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý và đặc biệt là giá trị dinh dưỡng vượt trội. Người tiêu dùng Mỹ ngày càng ưa chuộng cá rô phi như một nguồn protein thay thế cho thịt đỏ hoặc cá biển.

Ngoài Mỹ, cá rô phi cũng rất được ưa chuộng tại nhiều thị trường lớn khác như châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng toàn cầu hướng đến thực phẩm lành mạnh, ít béo, cá rô phi được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.