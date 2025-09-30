Loạt trường học ra thông báo khẩn, học sinh Hà Nội có trải nghiệm có 1-0-2
Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tối 30/9 để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến thời tiết phức tạp.
Do tình trạng mưa lớn gây ngập úng và ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội cản trở phụ huynh đưa đón trẻ, một số trường học đã ra thông báo khẩn về việc tổ chức ăn tối và ngủ qua đêm để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Trường Tiểu học - THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ra thông báo dừng hoạt động hệ thống xe đưa đón. Đồng thời, trường cung cấp bữa tối miễn phí cho học sinh với khẩu phần tương tư như bữa ăn trưa bán trú, bố trí chỗ nghỉ ngơi và hỗ trợ ăn sáng ngày 1/10. Đội ngũ thầy cô giáo đã được phân công trực tiếp quản lý học sinh trong buổi tối, đồng thời tổ chức trò chuyện, sinh hoạt.
Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội cũng tổ chức ăn tối và đăng ký nghỉ lại qua đêm cho học sinh. Nhà trường bố trí giáo viên và nhân sự trực để đảm bảo chăm sóc an toàn cho toàn bộ học sinh ở lại trường.
Trường Phổ thông Liên cấp Đa trí tuệ thông báo sẽ mở cửa các phòng học để học sinh ngồi chờ phụ huynh đến đón muộn và chuẩn bị bữa ăn cho các em. Học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường không thể di chuyển về nhà do ảnh hưởng của thời tiết, trường bố trí phòng ngủ qua đêm ngày 30/9.
Những thông báo này nhanh chóng nhận được ủng hộ từ phụ huynh, bày tỏ sự yên tâm khi học sinh nhận được sự chăm sóc, quản lý chu đáo từ phía nhà trường.
