Con trai 40 tuổi vẫn ăn bám, than trợ cấp 17 triệu/tháng không đủ sống rồi buông 1 câu khiến cha mẹ sốc toàn tập

Một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim lại đang xảy ra ở gia đình ông bà Takahashi, một cặp vợ chồng Nhật ngoài 70 tuổi. Họ từng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đủ đầy cho tuổi già: căn nhà phố tại Tokyo, khoản lương hưu ổn định và khối tài sản lên đến 300 triệu yên (khoảng 53 tỷ đồng). Thế nhưng, tất cả bị kéo lê bởi gánh nặng vô hình: cậu con trai duy nhất Kenichi, 40 tuổi, vẫn sống bám vào cha mẹ và coi sự chu cấp là hiển nhiên.

Ảnh minh hoạ.

Ông Takahashi từng là giám đốc điều hành cấp cao của một tập đoàn thương mại lớn, kiếm được mức lương cao và luôn quản lý tài chính chặt chẽ. Chính vì bận rộn, ông ít thời gian bên con. Để bù đắp, ông chiều chuộng Kenichi từ nhỏ: từ game máy tính, những chuyến du lịch xa hoa, học phí đại học tư cho đến khoản tiền tiêu vặt rủng rỉnh. Ông chỉ mong con trai "không bao giờ phải bỏ dở ước mơ vì tiền".

Thế nhưng sự nuông chiều lại phản tác dụng. Sau khi ra trường, Kenichi chỉ làm việc một thời gian ngắn rồi nghỉ vì xung đột cá nhân.. Những năm sau đó, anh chỉ nhận vài công việc bán thời gian rời rạc. Mọi chi phí ăn ở đều do bố mẹ lo, cộng thêm khoản trợ cấp hàng tháng 100.000 yên (khoảng 17 triệu đồng). Kenichi quen dần với cuộc sống ấy, chẳng hề nghĩ đến việc phải tự lập.

Đỉnh điểm là khi bà Takahashi bàn với chồng về việc vào viện dưỡng lão cao cấp. Nghe xong, Kenichi buông một câu khiến cha mẹ chết lặng: "Nhiều tiền thế, sao không để lại cho con?"

Câu nói ấy như gáo nước lạnh. Hai ông bà bắt đầu hoảng sợ: "Nếu mai này chúng ta không còn nữa, liệu nó có thể tự lo cho mình không? Hay sẽ đốt hết tiền thừa kế trong chớp mắt?"

Không thể để mọi chuyện trôi đi, họ tìm đến một chuyên gia tài chính. Vị này chỉ ra vấn đề cốt lõi: vợ chồng Takahashi đã biến việc chu cấp thành thói quen, không hề có giới hạn hay mục đích rõ ràng. Kenichi từ nhỏ đã được "lập trình" rằng mình có thể dựa dẫm mãi mãi.

Sau lời khuyên của chuyên gia, ông bà Takahashi đưa ra quyết định khó khăn: cắt trợ cấp, chỉ hỗ trợ con một khoản ban đầu để tự lập. Dù Kenichi phản đối dữ dội, họ vẫn kiên quyết: "Đây có thể là cơ hội cuối cùng để con học cách sống độc lập".

Tiền bạc nếu dùng sai cách có thể phá hỏng cả tình thân. Cha mẹ thương con không chỉ bằng những số tiền vô hạn định, mà bằng việc dạy con biết tự đứng trên đôi chân mình. Thứ quý giá nhất để lại cho thế hệ sau, không phải chỉ là tài sản kếch xù, mà là giá trị sống, trách nhiệm và thái độ đúng đắn với đồng tiền.

Theo LTN