Hiệu trưởng trường Marie Curie thông báo đặc biệt

30-09-2025 - 17:16 PM | Sống

Trước diễn biến thời tiết xấu, nhiều tuyến đường ngập úng, thầy Hiệu trưởng trường Marie Curie đã phát đi thông báo đặc biệt.

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng nghiêm trọng, biến đường phố thành “sông”. Người dân phải chật vật dắt xe chết máy, ô tô tạo sóng lớn, giao thông ùn tắc kéo dài.

Đến chiều, thời tiết vẫn mưa nhiều, đường phố ngập lụt nặng khiến nhiều học sinh và giáo viên, cán bộ không thể trở về nhà. Hiệu trưởng trường Marie Curie – thầy Khang đã gửi đi một thông báo đặc biệt đầy ấm lòng. Nhà trường khẳng định sẽ không để bất kỳ ai bị đói, bị lạnh do không về nhà được.

Cụ thể thông báo của nhà trường như sau:

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT ỨNG PHÓ VỚI THỜI TIẾT XẤU

Nhà trường không để học sinh và tất cả mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí.

Các nhà bếp của trường, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9/2025.

Thầy Khang

Trong thông báo, thầy Khang khẳng định, tất cả suất ăn tối đều được phục vụ miễn phí, các thầy cô giáo, tổ giám thị cùng nhà bếp chung tay chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ngủ chu đáo cho học sinh và mọi người phải ở lại.

Dòng thông báo ngắn của nhà trường khiến các phụ huynh và học sinh ấm lòng. Nhiều người để lại bình luận rằng: "Đọc những dòng thông báo này khiến mình rất xúc động. Con mình dù đã ra trường lâu rồi nhưng mình vẫn theo dõi các hoạt động của nhà trường và thấy cực kỳ nhân văn và tuyệt vời..."

Không chỉ là biện pháp ứng phó thời tiết xấu bất ngờ, hành động này còn thể hiện tinh thần nhân văn, sự chăm lo tận tình của một ngôi trường luôn đặt sự an toàn và tình người lên hàng đầu.

Nguồn: FB Trường Marie Curie Hanoi School

