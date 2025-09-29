Hà Nội có 1 ngôi trường: Nơi mỗi bữa ăn không chỉ no - ngon - sạch mà còn là những bài học cực hay về kỹ năng và giá trị sống

Một trong những nỗi lo thường trực của cha mẹ khi gửi con đi học bán trú là chuyện bữa ăn: Con có ăn đủ chất không, có ngon miệng không, và quan trọng hơn cả là có sạch không? Nhất là khi thời gian gần đây, một số vụ việc liên quan đến bữa ăn học đường càng khiến nỗi lo ấy trở nên có cơ sở. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu thực phẩm cũng có thể để lại hệ lụy cho cả trăm học sinh.

Cũng bởi vậy mà phụ huynh Trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội (Western Hanoi School - WHS) thường bày tỏ sự yên tâm, khi họ biết rằng con em mình đang được chăm sóc kỹ lưỡng từ từng bữa cơm trưa, bữa ăn xế đến cách ngồi vào bàn ăn cùng bạn bè. Tại WHS, bữa ăn không chỉ để "no bụng" mà còn là một phần quan trọng trong hành trình nuôi dưỡng toàn diện cho học sinh.

Trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội

Các bữa ăn ngon lành, phong phú tại trường WHS

Đầu tư nghiêm ngặt cho sự an toàn và cân bằng dinh dưỡng

Chia sẻ về cách làm của Nhà trường, Nhà giáo Nông Thuý Hoà, Chủ tịch Hội đồng trường WHS nhấn mạnh: "Bữa ăn bán trú không đơn thuần là những bữa ăn trong ngày mà là một phần quan trọng trong hành trình nuôi dưỡng toàn diện cho học sinh. Chính vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng từ khâu lựa chọn thực phẩm cho đến quy trình chế biến".

Nguồn thực phẩm phục vụ tại WHS đều được nhập từ các đơn vị uy tín, có chứng nhận an toàn rõ ràng. Rau củ quả luôn tươi theo mùa, thịt cá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhà trường nói không với thực phẩm tồn kho hay không đạt chuẩn.

Trong khâu chế biến, đội ngũ bếp luôn tuân thủ nguyên tắc một chiều: từ sơ chế - chế biến - bảo quản - phục vụ, tuyệt đối không để lẫn thực phẩm sống và chín. Các dụng cụ, khu vực nấu ăn, lưu mẫu thực phẩm đều được giám sát hằng ngày theo đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

WHS cũng định hình rõ triết lý dinh dưỡng học đường qua ba yếu tố cốt lõi: cân bằng dinh dưỡng - an toàn tuyệt đối - phù hợp lứa tuổi. Khẩu phần được thiết kế theo nhu cầu của từng cấp tiểu học và THCS, đồng thời món ăn được thay đổi hằng ngày để tránh sự lặp lại, giúp học sinh luôn hứng thú.

Cận cảnh bếp ăn của nhà trường

Thực đơn phong phú, bếp ăn hiện đại, khẩu vị "hợp gu" học sinh

Một trong những điểm đặc biệt tại WHS là thực đơn cầu vồng bán trú xoay vòng, không lặp lại món trong tuần, thậm chí cả tháng vẫn luôn có sự đổi mới. Nhờ vậy, học sinh luôn háo hức mỗi khi đến giờ ăn.

Những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt như thịt kho trứng, canh chua cá, phở bò, bún mọc… được kết hợp linh hoạt với các món mang phong vị quốc tế như spaghetti sốt bò bằm, sushi, salad cá ngừ, bánh mì kẹp thịt. Đó không chỉ là cách để các em ăn ngon miệng, mà còn khuyến khích tinh thần sẵn sàng trải nghiệm, học cách thưởng thức đa dạng ẩm thực.

Nhà ăn của WHS được thiết kế hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và có thể đáp ứng cùng lúc tới 700 suất ăn cho học sinh và giáo viên. Khu chế biến, lưu trữ, phục vụ được phân khu rõ ràng, hệ thống lọc khí và xử lý mùi luôn hoạt động tối ưu. Đội ngũ đầu bếp và phụ bếp không chỉ có tay nghề cao mà còn thấu hiểu khẩu vị lứa tuổi, sẵn sàng lắng nghe phản hồi để điều chỉnh. Nhờ vậy, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng con mình "ăn ngon hơn ở nhà", thậm chí còn thích thú thử những món mới mà trước đây chưa từng động đũa.

Nhà trường có bếp ăn rộng rãi, đạt chuẩn

Bữa ăn - tiết học đặc biệt về kỹ năng và giá trị sống

Tại WHS, mỗi bữa ăn còn được xem như một tiết học về kỹ năng sống. Học sinh biết xếp hàng, tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh chung. Các em học cách trân trọng công sức của người nấu, thầy cô và cha mẹ. Khi ngồi bên nhau, các con biết chia sẻ món ăn yêu thích, nhường nhịn bạn bè, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp, tinh thần gắn kết và cộng đồng.

Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để giáo dục dinh dưỡng: tìm hiểu về tháp dinh dưỡng, trải nghiệm "bé làm đầu bếp", thi kiến thức về thực phẩm sạch… Bên cạnh đó, WHS mời chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ nhi khoa đến trò chuyện để học sinh hiểu vì sao cần ăn đa dạng, đúng bữa, đủ chất.

"Dinh dưỡng học đường không chỉ là trách nhiệm của Nhà trường mà còn là một phần trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh", Nhà giáo Nông Thúy Hòa nhấn mạnh. Chính cách tiếp cận này đã khiến nhiều học sinh dần tự hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, biết điều chỉnh khẩu phần và ý thức hơn về sức khỏe của mình.

Có thể nói, tại Trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội, mỗi bữa ăn không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Từ những điều bình dị như miếng cơm, chén canh, học sinh lớn lên với sức khỏe bền bỉ, tinh thần biết ơn và thói quen sống khoa học - những hành trang vững chắc để các em bước xa trong tương lai.

Học sinh học tập thông qua các bữa ăn

Trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội (WHS) được thành lập với sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại và truyền cảm hứng, chú trọng cá nhân hóa học sinh. WHS triển khai chương trình liên cấp với nhiều hệ đào tạo linh hoạt, kết hợp “Bản sắc Tây Hà Nội” qua học tập trải nghiệm, học ngoài thiên nhiên và chương trình đồng hành cùng cha mẹ.

Tầm nhìn của WHS là trở thành trường tiên phong, đào tạo thế hệ học sinh có ý chí, nhân cách và năng lực toàn cầu, sẵn sàng thích ứng trong thế giới biến đổi.