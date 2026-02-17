Nam diễn viên sở hữu biệt thự nghìn mét vuông nói thẳng 1 điều về Hoài Linh

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, nghệ sĩ Trường Giang đã chia sẻ lý do anh luôn cần kết hợp với các đồng nghiệp: "Không có ai trong cuộc đời này mà một mình làm được hết mọi thứ, nhất là trong nghệ thuật, phải có đồng nghiệp và sự hỗ trợ.



Trường Giang và Hoài Linh

Đừng nói ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng vậy, chẳng ai làm nghệ thuật một mình được. Muốn diễn hay thì phải có bạn diễn kế bên.

Anh Hoài Linh nổi tiếng phải có anh Chí Tài. Anh Chí Tài muốn diễn hay cũng phải có anh Hoài Linh. Không có ai một mình làm nên tất cả. Sự cộng hưởng của xã hội lại càng quan trọng nữa. Tôi nhận được nhiều ân điển từ cộng đồng thì phải san sẻ lại cho cộng đồng".

Tiếp đó, Trường Giang chia sẻ quan điểm về tiền bạc: "Tôi chưa bao giờ quan tâm tới tiền bạc.

Ngày xưa thì đúng là tôi quan tâm đến tiền vì lúc đó tôi nghèo, nhà không có tiền. Tôi muốn thoát được cảnh nghèo thì phải cày bừa kiếm tiền.

Tới khi tích lũy đủ rồi, có được bát cơm ngon để ăn rồi, áo quần mặc đẹp rồi là tôi không bao giờ nghĩ sao hôm nay kiếm ít tiền thế, sao tháng này ít show thế. Thật lòng mà nói, tôi không bao giờ nghĩ như vậy.

Nếu tôi còn quan tâm đến tiền thì đâu có làm chương trình phát trên Youtube vì làm mấy cái đó đâu có kiếm được tiền. Nhưng tôi vẫn làm để phục vụ khán giả là người ơn của tôi.

Tôi muốn tạo ra nhiều dòng sản phẩm chứ không phải là để kiếm tiền. Tiền vào ít cũng được, miễn là còn được làm nghệ thuật.

Không có nghề gì sướng bằng vừa được làm nghệ thuật đúng với cái nghề mình thích, mình mong muốn lại vừa kiếm được tiền. Trên đời này có mấy ai vừa được làm nghề mình thích vừa kiếm được tiền".

Trường Giang hiện sở hữu nhiều khối tài sản lớn. Trong số những bất động sản mà vợ chồng Trường Giang sở hữu, nổi bật nhất là khu biệt thự nhà vườn rộng hàng nghìn m2 tại Đồng Nai, được định giá khoảng 70 tỷ đồng. Biệt thự được Trường Giang đặt tên "Nhà trọ Destiny", xây dựng nhân dịp con gái Destiny chào đời. Với diện tích "thẳng cánh cò bay", cơ ngơi này chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa ngoại ô.

Ngoài "Nhà trọ Destiny" ở Đồng Nai, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương còn sở hữu nhiều bất động sản khác: căn hộ tại TP.HCM, biệt thự ở Phú Quốc trị giá khoảng 15 tỷ đồng cùng căn villa "Hope Retreat" tại Đà Lạt – nơi gia đình nghỉ dưỡng mỗi khi lên phố núi. Bên cạnh đó, nam danh hài còn điều hành chuỗi nhà hàng và nhiều mô hình kinh doanh khác.