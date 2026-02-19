Phạm Hương đón Tết vắng bóng chồng doanh nhân

Sau khi kết hôn và sinh con, Phạm Hương lựa chọn tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng những động thái của người đẹp 9x cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Những ngày đầu năm mới, Phạm Hương thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh đón Tết cùng hai con trai tại biệt thự trắng được trang trí rực rỡ sắc đỏ tại Mỹ. Trong bức hình, người đẹp sinh năm 1991 mặc trang phục áo dài truyền thống và nở nụ cười tươi rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là sự vắng mặt của ông xã doanh nhân.

Phạm Hương đăng tải hình ảnh cùng 2 con trai đón Tết tại Mỹ nhưng không có sự xuất hiện của chồng. Ảnh: FBNV

Dịp Tết trước đó, người đẹp từng chia sẻ khoảnh khắc tình tứ nắm tay chồng doanh nhân. Ảnh: IGNV

Dù vậy, không ít khán giả cho rằng đây không phải điều quá bất ngờ. Từ trước đến nay, Phạm Hương vốn khá kín tiếng về đời sống hôn nhân và hiếm khi công khai hình ảnh ông xã trên mạng xã hội. Trong những lần chia sẻ trước đó, cô cũng chủ yếu đăng tải hình ảnh cá nhân hoặc các con.

Đáng chú ý, trong bức ảnh gần nhất, nàng hậu vẫn đeo nhẫn ở ngón áp út. Hiện tại, người đẹp đang tận hưởng cuộc sống bên gia đình nhỏ ở nước ngoài và thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.

Trước đó, người đẹp 9x cũng ít khi chia sẻ hình ảnh của chồng trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Phạm Hương được nửa kia cầu hôn vào tháng 2/2019 nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Nàng hậu từng chia sẻ cô mong muốn chờ đến khi các con đủ lớn, có thể cùng bố mẹ sánh bước vào lễ đường và trao nhẫn cưới, rồi mới tính đến chuyện làm đám cưới.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".