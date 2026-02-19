Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trấn Thành nói thẳng ý đồ khi làm Thỏ ơi, khẳng định không chiêu trò

19-02-2026 - 17:42 PM | Lifestyle

"Đừng lặp lại bản thân mình, nhàm chán quá" – Trấn Thành nói.

Mới đây, tại chương trình Thử thật thách, Trấn Thành đã chia sẻ về chặng đường làm phim của mình.

Anh nói: "Thực ra, phim Bố già mới là mạo hiểm với tôi. Cái gì đầu tiên mới là mạo hiểm. Thời đó, trước khi tôi làm Bố già, đâu ai nghĩ sẽ làm phim gia đình mà thành công.

Trấn Thành nói thẳng ý đồ khi làm Thỏ ơi, khẳng định không chiêu trò - Ảnh 1.

Trấn Thành

Trước đó, hầu hết các bộ phim gia đình đều không có doanh thu cao đến vậy. Tôi nghĩ rằng, ngay từ phim Bố già tôi đã bắt đầu thử thách cuộc đời mình. Đó là tôi dám tự bỏ tiền túi 100% ra để làm bộ phim với một chủ đề rất đơn giản, tưởng chừng không có gì. Đó là gia đình.

Chủ đề gia đình coi vậy thôi nhưng khó làm cho hay lắm. Làm bình thường quá thì bị nhạt, làm đậm đà quá thì bị giả, cố gắng lấy nước mắt của người ta thì bị cố tình hóa.

Phải làm sao đan xen được sự thật với điểm chạm cảm xúc của khán giả thì phim gia đình mới thành công.

Ngay từ phim Bố già tôi đã đặt cho mình những hướng đi không giống ai rồi. Tiếp tục qua Nhà bà Nữ, tôi làm phim thấp nhất về kinh phí với thời gian nhanh. Đó là phim kinh phí thấp nhất tôi làm từ trước tới giờ.

Tôi tự thử thách mình với kinh phí thấp nhất, thời gian ngắn nhất, xem tôi có làm nổi không. Cuối cùng tôi cũng làm được.

Đến phim Mai, tôi thực hiện thử thách tiếp theo là bắt khán giả xem một bộ phim rất buồn, thuộc bi kịch vào dịp Tết, khi người ta muốn cười vui. Nếu tôi cứ sợ thì tôi sẽ không dám làm phim Mai vào dịp Tết.

Trấn Thành nói thẳng ý đồ khi làm Thỏ ơi, khẳng định không chiêu trò - Ảnh 2.

Sau đó, tôi làm Bộ tứ báo thủ trả lại niềm vui tiếng cười cho khán giả vào ngày Tết thì khán giả lại không chịu lắm. Cái gì tôi nghĩ thuận theo tự nhiên thì khán giả không chịu lắm, tôi làm ngược lại thì khán giả lại chịu.

Năm nay tôi lại tiếp tục làm phim Thỏ ơi. Đó là việc tôi phải làm trên quỹ đạo của mình. Tôi không nghĩ làm phim này để cố khác biệt. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cái sau phải khác cái trước. Đừng lặp lại bản thân mình, nhàm chán quá.

Vô tình thì Thỏ ơi được khán giả đón nhận. Đó là sự vô tình thôi chứ tôi không nghĩ mỗi năm phải làm cái gì như một bài toán chiêu trò. Đó là cảm thụ riêng của tôi ở năm đó.

Cái khó của tôi khi làm phim Thỏ ơi là, chọn xong diễn viên rồi tôi mới thấy không ai tên tuổi ở diễn xuất".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

