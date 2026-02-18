Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ hiếm hoi không bị Tùng Dương “nuốt chửng”: Hát nhạc Tết như rót mật vào tai, nhan sắc đẹp cỡ Hoa hậu

18-02-2026 - 07:35 AM | Lifestyle

Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi màn song ca ngọt ngào cùng với Tùng Dương.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình phát sóng dịp chào mừng năm mới 2026, tiết mục song ca giữa divo Tùng Dương và một nữ ca sĩ bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn âm nhạc. Cư dân mạng liên tục truyền tay nhau đoạn clip trình diễn và tò mò truy tìm danh tính mỹ nhân sở hữu visual rực rỡ đứng chung sân khấu với nam divo. Nguyên nhân khiến dư luận đặc biệt chú ý là bởi cô nàng đã thể hiện bản lĩnh đáng gờm, hoàn toàn không bị lép vế hay mờ nhạt trước chất giọng cuộn trào cùng lối trình diễn máu lửa vốn có của Tùng Dương. Rất nhanh chóng, khán giả yêu nhạc đã nhận ra bóng hồng này chính là Bùi Lan Hương.

Tiết mục song ca giữa divo Tùng Dương và Bùi Lan Hương bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi

Song ca cùng Tùng Dương trong tiết mục Đón Xuân , Bùi Lan Hương xuất hiện lộng lẫy trong trang phục thanh lịch, khoe khéo vóc dáng quyến rũ cùng mái tóc bồng bềnh mang đậm hơi hướng điện ảnh cổ điển. Đứng cạnh một Tùng Dương dồi dào năng lượng, nữ ca sĩ ghi điểm bằng lối hát từ tốn, ngọt ngào như rót mật vào tai. Sự đối lập này không hề tạo ra khoảng cách mà ngược lại, mang đến một màn hòa quyện hoàn hảo. Nhờ giọng hát thực lực cùng giao diện xinh đẹp rạng rỡ, màn kết hợp của Bùi Lan Hương và Tùng Dương nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội.

Song ca cùng Tùng Dương trong tiết mục Đón Xuân , Bùi Lan Hương xuất hiện lộng lẫy trong trang phục thanh lịch:

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hai nghệ sĩ có màn kết hợp thành công. Trước đó, tiết mục song ca bản hit Ngày Chưa Giông Bão của cả hai cũng từng gây sốt và nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng.

Việc Bùi Lan Hương xuất hiện bên cạnh Tùng Dương mà không hề nao núng là điều dễ hiểu, bởi cô vốn sở hữu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc đáng nể. Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó tiếp tục giành học bổng tu nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc & Biểu diễn Jazz tại Học viện nghệ thuật Lasalle, Singapore. Với chất giọng nữ trung trầm ấm đặc trưng, cô ghi điểm bởi khả năng truyền tải cảm xúc trọn vẹn qua từng câu hát. Thêm vào đó, tư duy xử lý nhịp điệu mang âm hưởng nhạc Jazz giúp nữ ca sĩ luôn duy trì phong độ hát live vững vàng, nhả chữ rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự lả lơi, bay bổng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trước đó, tiết mục song ca bản hit Ngày Chưa Giông Bão của cả hai cũng từng gây sốt (Ảnh: Facebook)

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, ngoại hình của Bùi Lan Hương thời gian gần đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Bước ra từ các chương trình thực tế và liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện quy mô lớn, nữ ca sĩ đã có màn lột xác ngoạn mục về phong cách. Rũ bỏ tạo hình u buồn của những ngày đầu đi hát, Bùi Lan Hương hiện tại ưu tiên các thiết kế cắt xẻ tinh tế, thanh lịch. Sự xuất hiện rạng rỡ, vóc dáng cân đối cùng phong thái kiêu kỳ của cô trên các sân khấu lớn được nhiều khán giả ví von là sở hữu giao diện "xinh như Hoa hậu".

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, ngoại hình của Bùi Lan Hương thời gian gần đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn (Ảnh: FBNV)

Sự cộng hưởng giữa giọng hát độc bản và ngoại hình sáng sân khấu đã góp phần củng cố vị thế vững chắc của Bùi Lan Hương trên bản đồ nhạc Việt. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, cô hiện là cái tên tiên phong định hình dòng nhạc Dream Pop tại thị trường Vpop. Bắt đầu gây chú ý rộng rãi từ chương trình Sing My Song 2018 với Mâu Thuẫn Bùa Mê , tên tuổi của cô thực sự bùng nổ khi rẽ hướng sang nhạc phim. Các bản hit đình đám như Ngày Chưa Giông Bão hay Sự Thật Vỡ Đôi liên tục lọt top thịnh hành với hàng chục triệu lượt nghe. Không dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Bùi Lan Hương còn chứng minh sự đa năng khi lấn sân điện ảnh. Ngay trong lần chạm ngõ màn ảnh rộng với vai diễn nặng ký - danh ca Khánh Ly trong phim Em và Trịnh, cô đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam.

Sự cộng hưởng giữa giọng hát độc bản và ngoại hình sáng sân khấu đã góp phần củng cố vị thế vững chắc của Bùi Lan Hương trên bản đồ nhạc Việt (Ảnh: FBNV)

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Bùi Lan Hương đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của cả sự nghiệp âm nhạc lẫn nhan sắc. Sự hội tụ giữa một giọng ca thực lực và một visual ngày càng thăng hạng giúp cô duy trì sức hút mạnh mẽ trong mắt công chúng.

Nữ ca sĩ xinh đẹp được chồng yêu chiều nhất nhì Việt Nam

Theo An Phúc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi”

Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi” Nổi bật

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần Nổi bật

Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn

Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn

07:15 , 18/02/2026
Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

06:14 , 18/02/2026
"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

00:30 , 18/02/2026
Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

23:58 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên